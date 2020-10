Ante la falta de apoyo hacia autoridades vecinales por parte del malogrado gobierno de Nancy Gómez prefieren renunciar

Chicoloapan, Mex.-La pésima actuación desde inicio de gobierno que ha tenido la presidenta municipal, Nancy Gómez Vargas para con sus gobernados ha obligado a que autoridades vecinales que no pertenecen al partido de MORENA y que además son ignorados en su trabajo comunitario se vean en la necesidad de presentar su renuncia.

Tal es el caso del subdelegado vecinal del Subdelegado de ARA 3 que renuncio a su cargo por falta de apoyo del gobierno de Nancy Gómez a las solicitudes de servicios públicos que le presentaban los ciudadanos.

En un mensaje dirigido a los vecinos que representaba y que fue subido la facebook "Vecinos de Arar 3, te comento que el día de hoy presente mi renuncia al cargo de Subdelegado de ARA 3, por varios motivos, principalmente la falta de seguimiento por parte de los responsables de las diferentes áreas del gobierno municipal el cual les hacía entrega de las gestiones que me hacían llegar los vecinos, en su gran mayoría hasta el momento no se han realizado. Cabe hacer mención que durante este periodo se realizaron algunas gestiones, que ustedes pueden validar en esta página de facebook pero es mínimo para los principales servicios que los vecinos requieren, es bien sabido que estos cargos no tenemos sueldo, pero ese no es argumento para que yo renuncie ya que cuento con un empleo que me da para vivir dignamente’.

Agrego en su documento de renuncia, que ’los servicios públicos no se deben condicionar ni manejar con tintes políticos ya que cualquier gobierno del color que sea debe trabajar para todos y por el bienestar de todos’

’Desde hace 15 años que llegue a este hermoso municipio siempre he estado al pendiente de buscar mejoras en la comunidad y esta renuncia no será limitante para que continúe trabajando con el mismo entusiasmo por el bienestar de mi querido Chicoloapan".

Cabe mencionar que la renuncia de Jaime Octavio Torres Flores, causo gran indignación, pues en las redes sociales calificaron Nancy Gómez como ’Lady Silicona’ pues asegura Verónica Ag que gran parte del erario público la alcaldesa lo destina en cirugías personales en lugar de aplicarlo en la construcción de servicios públicos, otros como Fersholin Gutiérrez, describieron a la máxima autoridad de Chicoloapan, de ser un gobierno nefasto que solo atienden a grupos que pertenecen a MORENA