Ante la FGR, Lozoya Austin se dice ser inocente por el caso Agro Nitrogenados; fui instrumentalizdo

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, dijo ser inocente de los delitos que le imputó, la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, la cual se presume la adquirió con parte de los 3 millones de dólares que recibió de un favor al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por la venta de la Planta de Agro Nitrogenados.



Durante la primera audiencia relativa a la causa penal 211/2019 por las transacciones en el caso de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.



La FGR notificó a Emilio Lozoya sobre la investigación en su contra, así como de su hermana Gilda Susana y el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira.



Tras ser imputado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Lozoya señaló que renunció al juicio de extradición para que se aclare su situación jurídica y para demostrar que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan.



"Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclare mi situación jurídica y en el momento de la exposición de datos de prueba, demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan".



Sostuvo que la residencia de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, donde viven sus padres, fue declarada ante la Secretaría de la Función Pública desde que comenzó su gestión como director de Pemex.



"Asimismo una aclaración de lo que se me imputa, el inmueble al que se refieren fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión como director de Pemex, respecto a los recursos que se imputan lo aclararé al momento de presentar los datos de prueba".



Ante José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la FGR indicó que en dicho delito presuntamente participaron Gilda Lozoya Austin, hermana del ex funcionario, y Alonso Ancira.



’Se le notifica al extraditado que se le inició una carpeta de investigación: usted, su hermana y el señor Alonso por la adquisición de un bien inmueble a cambio de un favor’ enfatizó la fiscalía.



¿Por qué se le investiga a Emlio Lozoya?



Según el Ministerio Público, de junio al 28 noviembre 2012, se transfirieron 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta que es beneficiaria Gilda, sin que se identificara el origen de la transferencia.



Alonso Ancira, a través de Altos Hornos, utilizó el sistema financiero mexicano, y transfirió los recursos (en diferentes días de noviembre de 2012) desde una sucursal en Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza por una cantidad de 500 mil dólares.



Después hizo otra transferencia por un millón de dólares y en noviembre por otro millón de dólares.



En el mismo mes, se realizó una transferencia por 100 mil dólares y el 28 de noviembre por 800 mil dólares, sumando una cantidad total por 3 millones de dólares a su cuenta en un banco.



Tochos Holding Limited fue la empresa que recibió los recursos, de la cual es beneficiaria y la titular es Gilda Susana.



De los 3 millones de dólares, 34 millones 234 mil pesos fueron utilizados para la compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares, delegación Miguel Hidalgo, tras un contrato celebrado en la colonia Polanco, en la calle de Arquímedes, que era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas y que Emilio Lozoya adquirió, pero no pagó para ocultar el origen de los recursos.



La FGR mencionó que todo lo anterior ocurrió cuando Lozoya ocupaba el cargo de director general de Pemex, donde tenía como funciones entre otros el portafolio de inversiones de la paraestatal y sus subsidiarias, además de la inspección y vigilancia general.



’…Usted alentó una actividad ilícita, ya qué sin verificar en julio de 2013, en sesión extraordinaria del consejo de administración de Pemex, fue autorizada la compra de Agro Nitrogenados ubicada en Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz.



’…usted frente al consejo intervino con una participación en el consejo donde expuso que era relevante no solo por la producción de fertilizantes sino de productos que Pemex podría tener a su disposición y que sería de gran importancia para Pemex’, dijo uno de los fiscales.



La FGR indicó que los 455 millones aprobados por Holdings sería para la adquisición de los activos de la planta y los otros 200 millones para rehabilitación y modernización.



Según la FGR, Emilio Lozoya argumentó que era un área extraordinaria para Pemex y que era el precio de venta y que el costo de producción sería menor y que era prioritario para el gobierno de la República y buen negocio para Pemex.



El 20 de diciembre 2013 se hizo la compraventa de los activos de la Planta de Agro Nitrogenados por Agroindustrias, empresa filial de Pemex como comprador y como vendedores Agro Nitrogenados, Agro Inmuebles, Agromex, entre otras como obligados solidarios con el mismo representante.



La FGR resaltó que Alonso Ancira es accionista mayoritario de Altos Hornos de México, lo que significó la retribución a Emilio Lozoya por contribuir al bien inmueble.



Tras la imputación, la FGR solicitó la vinculación a proceso del imputado.