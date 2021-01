Ante la indiferencia de un sector de la sociedad avanza la pandemia

Incontenible la pandemia en nuestro país, avanza con más número de contagios, falta de cupo en los hospitales y mayor cifra de fallecimientos, lo cual mantiene sin cuidado a la ciudadanía que en noche de reyes abarrotó los puntos de venta de juguetes, continúa sus visitas a lugares de recreo, organiza fiestas y provoca congestionamientos viales, como si no pasara nada.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en 24 horas se registraron 13 mil 345 contagios y se contabilizaron 1, 165 fallecimientos en un día, lo que representa un toral de 129 mil 987 defunciones durante toda la pandemia.

Ante este panorama las autoridades sanitarias y gubernamentales, tanto federales como locales, hacen desesperados llamados a los ciudadanos a mantenerse en casa y, solo salir en caso necesario, por víveres, medicamentos o por razones de trabajo, para evitar ser infectados por esta enfermedad denominada COVID 19, cuya letalidad es alta y afecta principalmente a los adultos mayores y personas con enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión, diabetes y obesidad, entre otras.

La Indiferencia de un sector la sociedad

El llamado de las autoridades a mantener las normas para evitar ser infectados por coronavirus se ha topado con la indiferencia de un sector de la sociedad que transita en calles y lugares de gran comercio como el mercado de Sonora, Tepito, San Felipe y Centro histórico, entre otros lugares, se puede observar a un gran número de personas que no utilizan el cubrebocas, no guardan la sana distancia ni utilizan gel antibacterial; algunos no creen que exista el patógeno.

Ni siquiera les conmueve el hecho de saber que hay enfermos cansados de peregrinar para que los reciban en algún hospital para ser atendidos, debido a que gran número de nosocomios se encuentran al tope sin disponibilidad de camas.

La ciudad de México se encuentra en alerta roja, no solo por la falta de espacio en muchos hospitales públicos y privados, además de la carencia de medicamentos, a lo que se suma la gran demanda de cilindro y oxígeno por parte de pacientes que decidieron o fueron enviados a recuperarse en sus casas. Hay casos de personas que han tenido que hacer largas filas para obtener el preciado elemento curativo, además de enfrentarse al acaparamiento de tanques y elevados precios por la gran demanda.

La realidad es clara: quien se enferme por coronavirus en este momento, no encontrará fácilmente lugar en hospitales y tendrá que llamar al 911 para verificar donde hay lugar para ser atendido, si es que le contestan.