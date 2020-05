Ante la inseguridad, los militares son el recurso para combatirla: diputado Benito Medina Herrera



Reglamentar estas actividades daría la certeza jurídica que se necesita, planteó



Los derechos humanos, salvaguardados; 80 por ciento de la sociedad acepta que fuerzas armadas estén en las calles, aseguró



El diputado Benito Medina Herrera (PRI) apuntó que ante la inseguridad que prevalece en el país, no queda más recurso que las fuerzas militares. Lo único que se necesita es reglamentar estas actividades para que haya certeza jurídica hacia ellas y la sociedad.



Consideró lo anterior, respecto del acuerdo presidencial sobre el uso permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, el cual, dijo, responde a la reforma constitucional aprobada el año pasado. ’Lo que el acuerdo hace es atraer esa reforma y plasmarla, indicando la forma en que van a participar, coadyuvando con la Guardia Nacional, lo cual es correcto’.



Nunca han dejado de estar en las calles, salen a atender desastres y emergencias en toda la historia de México, a solicitud del comandante supremo, y siempre a favor del pueblo. Desde 2006 realizan acciones de seguridad pública y no se han retirado de esa función hasta hoy.



Sin embargo, afirmó: ’no se le han generado las reglas o la legislación adecuada para que su participación dé certeza jurídica a la sociedad y a las propias fuerzas armadas’.



En entrevista, el también General de División, quien también preside la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que los derechos humanos están salvaguardados, porque todas las unidades del Ejército han recibido adiestramiento. ’Tenemos una dirección específica y contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que todo el personal conozca estos preceptos de la sociedad, que están perfectamente bien introyectados en todas las unidades del Ejército’.



Destacó que la certeza jurídica se lograría con una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, lo que es vital. ’Se tiene que crear una política de defensa nacional y dar otra vigencia a la Ley de Seguridad Interior, que ya fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia por asuntos inconstitucionales, pero se requiere en este momento esa ley’.



Es indispensable adecuar el marco legal y la comisión de Defensa Nacional trabaja sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que incluye dos aspectos: la defensa exterior y la seguridad interior. El propósito es que antes de que concluya la actual legislatura se construya la iniciativa para aprobarse.



La vertiente de seguridad interior es la que le puede dar certeza a las fuerzas armadas y a todo el país, para que ante cualquier contingencia, no sólo en una pandemia, sino en una situación económica de grave riesgo existan los organismos que toman previsiones a fin de atender los problemas antes de que se conviertan en grandes riesgos o amenazas a la seguridad.



Sostuvo que desde su perspectiva como militar, las fuerzas armadas están cumpliendo con una función que les pide su comandante supremo ante la situación que se presenta en el país, porque las áreas de seguridad pública se ven rebasadas.



’Definitivamente el presidente tiene que echar mano de los recursos que tenga para contener la inseguridad que se ha venido presentando, y no quedan más recursos que las fuerzas militares, más allá, ya no hay recursos’, afirmó.



Lo único que se necesita hacer es darle reglamentación a las actividades de las fuerzas armadas, que exista certeza jurídica, refrendó.



Refirió que la Constitución indica que los militares no pueden hacer actividades en tiempos de paz que no estén relacionadas con la disciplina castrense, pero están haciendo otras tareas.



Por ello, precisó que se debe buscar el marco jurídico que sustente sus funciones modificando algunos artículos constitucionales, si es necesario, a fin de que la actuación de las fuerzas armadas no sea reclamada como una situación fuera de la Carta Magna.



El General de División refirió que se ha intentado, desde 2006 a la fecha, generar una legislación adecuada, lo que no se ha logrado, por alguna u otra razón. ’Las leyes que le dan certeza jurídica a las fuerzas armadas y a la sociedad no han pasado en los organismos legislativos y en la Suprema Corte de Justicia’.



Destacó que cuando se le pregunta a la sociedad si está de acuerdo en que las fuerzas armadas salgan a las calles en funciones de seguridad pública, una gran mayoría, entre el 70 al 80 por ciento, dice que acepta que lo hagan.



Una de las instituciones en que más cree y reconoce la ciudadanía son las fuerzas armadas, pese a no tener, en ocasiones, todos los recursos presupuestarios que se requieren, como en este momento con la contingencia sanitaria.



El reto es actuar en todos los frentes, como la pandemia, la situación económica e inseguridad. ’Las fuerzas armadas siempre le van a responder al pueblo’, concluyó.