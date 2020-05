Ante la pandemia, obispo pide no ’vender su voto por ayuda’

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Guerrero. 17 mayo 2020-El obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza pidió a la ciudadanía no dejarse influenciar por políticos o personas que buscan un cargo de elección popular y que, en medio de la pandemia del Coronavirus, "andan regalando productos a cambio del voto."



Entrevistado este viernes vía telefónica, el líder religioso dijo que la mayoría de los políticos realizan visitas constantes a familias, les obsequian regalos, pero que una vez electos se olvidan de ellos.



El obispo dijo que está de acuerdo en que los políticos lleven despensas, productos alimenticios a las personas más vulnerables, siempre y cuando sea con buena intención y no para buscar votos.



"Desgraciadamente es la politiquería mexicana con la cual yo no estoy de acuerdo", expresó.



Por lo anterior, Rangel Mendoza pidió a la población:



"No vendan el voto por una cubeta o dos escobas; no vendan el voto por una botella de pinol que les regalen. Yo diría que lo más inteligente es que acepten el pinol, pero que piensen por quién van a votar".



En otro tema, el obispo informó que hasta el momento no hay registros de casos de Covid-19 entre sacerdotes, religiosas y seminaristas, tanto de esta Diócesis, como en la de Ciudad Altamirano y la Arquidiócesis de Acapulco.



"Afortunadamente no tenemos contagios entre los 140 sacerdotes en esta Diócesis, las 40 religiosas. Tenemos 75 seminaristas y gracias a Dios están bien. No tenemos ahorita, contagiados", reiteró.



En cuanto a la posible reanudación de actividades religiosas, el jerarca católico dijo que en cuanto se los indiquen las autoridades, reabrirán "prudentemente" las iglesias en los municipios donde no hay contagios.



Hace unos días, el gobierno federal presentó "La Nueva Normalidad", plan que busca el 18 de mayo "propiciar una reapertura gradual ordenada" de actividades en 269 "Municipios de la Esperanza" de 15 estados del país, que no tienen contagios de Covid-19 y que tienen vecindad con municipios sin el virus.



Fuente: BajoPalabra