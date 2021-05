Ante la tragedia, firmeza en la verdad: PRI

TRAS EL ACCIDENTE DEL METRO DEMANDAN QUE LA AUTORIDAD ACTUE CON LA MAYOR SERIEDAD Y DILIGENCIA PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y SE CASTIGUE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES



+Tras la inmunización podrán iniciara clases



+Logran amparo para médicos particulares



Los espacios vacíos no existen en la vida pública, afirmó el Presidente del CEN del PRI, quien exigió a la autoridad una actuación pronta y expedita en el accidente de la Línea 12 del metro



Rechazamos la especulación irresponsable por el lamentable accidente donde se perdieron vidas y se registraron heridos, debido al desplome de una vía del metro de la Ciudad de México, el día de ayer. Por eso mismo, demandamos que la autoridad actúe con la mayor seriedad, acuciosidad y diligencia para deslindar responsabilidades, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En sus redes sociales, el dirigente del partido tricolor difundió una reflexión, en la que apuntó que ’debe recordarse que los espacios vacíos no existen en la vida pública; si la autoridad cae en omisión o negligencia, ese territorio podrá ocuparse por la especulación abusiva’.



Por ello, el líder priista aseguró que la autoridad está llamada a hacer de su tarea un espacio de entendimiento que fortalezca la vida pública. Dejó claro que en su instituto político actuarán con responsabilidad social, pero exigió lo mismo.



’Ante los lamentables sucesos de ayer, asumimos el compromiso de no ser parte de la insidia, el linchamiento efectista y la ganancia abusiva. Exigimos a la autoridad una actuación firme, objetiva, transparente, pronta, expedita y comprometida’, subrayó el titular del CEN del PRI.



Con respeto y solidaridad, Alejandro Moreno manifestó el acompañamiento del Revolucionario Institucional en el luto y el dolor de los hogares mexicanos que sufren por este siniestro.



AL CONCLUIR LA INMUNIZACION PODRAN REINICIAR CLASES



La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, anunció que quince días después de que concluya la vacunación contra Covid-19 a docentes, personal administrativo y de apoyo del sector educativo, podrán reiniciarse las clases presenciales, siempre y cuando las condiciones sanitarias de cada estado lo permitan.



Lo anterior, abundó, porque ya es necesario regresar a las clases presenciales, primero, por la salud mental de las alumnas y alumnos; y, en segundo lugar, por cuestiones de aprendizaje.



Durante una intensa gira por Nuevo León, donde recorrió centros de vacunación, la titular de la SEP informó que en los próximos días sostendrá una reunión de trabajo con los gobernadores y los titulares de educación, a fin de presentar los lineamientos generales y los protocolos que ya se tienen para el regreso a clases.



Reiteró que el regreso a clases presenciales en el país será de manera voluntaria, gradual, y segura para alumnas y alumnos, docentes, personal administrativo y de apoyo.



Comentó que hasta el momento ya se ha vacunado a más de un millón de docentes en 11 estados del país, de los cuales 128 mil 309 corresponden al estado de Nuevo León, donde las jornadas de vacunación se han realizado sin contratiempos.



La titular de Educación sugirió que no se repruebe a las y los alumnos porque no todos tuvieron las mismas oportunidades para el aprendizaje, por lo que sería injusto calificarlos así, señaló.



En la gira, Gómez Álvarez visitó el CENDI no. 8 ’Niños Héroes’, ubicado en la 7/a Zona Militar, donde constató el trabajo que se hace con niñas y niños de educación inicial.



Posteriormente se trasladó a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde supervisó la jornada de vacunación a personal docente, administrativo y de apoyo del sector educativo estatal.



Ahí hizo un reconocimiento a todos los sectores que trabajan en la inmunización docente, como es el de Salud, las autoridades estatales y municipales, al Ejército, ya que sin el apoyo de éste no se podrían haber realizado las jornadas de vacunación.



Más tarde, Gómez Álvarez acudió al Estadio de los Borregos del Tec de Monterrey, donde también se instaló un centro de vacunación anticoronavirus, donde supervisó que la aplicación del biológico se realiza con todas las medidas sanitarias correspondientes.



MCCI OBTIENE SUSPENSIÓN DE AMPARO EN FAVOR DE MÉDICOS PRIVADOS PARA VACUNACIÓN COVID-19



El día de ayer, con motivo de un juicio de amparo impulsado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión definitiva en favor de médicos privados que no son considerados de ’primera línea’ de control de COVID-19.



El Juez consideró que el personal de salud pertenece a un grupo de mayor riesgo. Incluso, toma en consideración que la Organización Panamericana de la Salud, en la priorización de la vacunación, indica que la totalidad del personal de salud debe ser el primer grupo en ser inmunizado, con independencia de si se pertenece al sector público, al privado o si se atiende en ’primera línea’ o se da cualquier otro tipo de atención médica.



Recordemos que el pasado 9 de abril en conferencia mañanera, el Presidente de la República sostuvo que el personal médico y de enfermería del sector privado será vacunado hasta que les toque por edad, sin tomar en consideración la exposición que tienen al virus SARS-CoV2 en la atención de cualquier paciente, no solo de personas enfermas de COVID-19. En esa misma fecha, en una reunión con las secretarías de Gobernación y Salud, representantes de personal de salud del sector privado fueron rechazados, al negárseles una fecha específica para que los trabajadores sean inmunizados.



La suspensión obtenida es un precedente relevante, pues abre la puerta para que el personal de salud del sector privado que aún no ha sido atendido reciba la vacuna de inmediato, en lugar de que tenga que esperar a que les toque por edad.



En MCCI se continuará tejiendo alianzas con despachos jurídicos que estén dispuestos a apoyar por la vía judicial al personal de salud y a otros grupos vulnerables en la protección y preservación de sus derechos humanos.