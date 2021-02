Ante las cifras alarmantes de COVID-19 Antorcha Chicoloapan realiza jornadas de sanitizacion

Chicoloapan, Mex. - En atención a las necesidades de los habitantes del municipio de Chicoloapan, el Movimiento Antorchista realizó jornadas de sanitización en diversos barrios y colonias de este municipio mexiquense, a través de las cuales fueron beneficiadas más de 10 mil personas.

El dirigente social antorchista, Eduardo Velazco Santiago, manifestó que el nuevo virus sigue propagándose y causando graves afectaciones a las familias; tan solo en este municipio, la cifra de contagiados ya rebasó las mil 700 personas y han fallecido más de 200 chicoloapenses.

Indicó que las jornadas de sanitización se realizaron en los barrios y colonias como Venustiano Carranza, Revolución, Beta 2, Hir, Ara 3, Sare, Real de Costitlán y Geovillas Costitlán, por mencionar solo algunas.

Reiteró que, con la jornada de sanitización, la organización social benefició a más de 10 mil personas, quienes de manera directa o indirecta han sido afectados por el Covid-19, tal es el caso de don Huilmaro Hernández, de 67 años, quien se dedica a la herrería y vive en Beta 2.

’Hace cinco meses perdí a mi esposa por este virus, ella se cuidaba mucho, pero, por necesidad salía a trabajar al centro; creemos que por allá pescó al virus; tuvo dificultades para respirar y pues se me fue; es una enfermedad que no se le desea a nadie y no nos queda de otra que confiar en la voluntad de Dios y seguir trabajando’, manifestó visiblemente conmocionado.

Asimismo, denunció que las autoridades municipales de Chicoloapan solo hicieron un recorrido por su calle; pero, que no ayudaron a los vecinos ’la presidenta de aquí (Nancy Gómez) realmente solo vino y caminó con la gente, pero, no dio ningún apoyo, tampoco he podido tramitar el apoyo económico por parte del gobierno federal; yo lo único que pido es que la gente se cuide, que use bien el cubreboca y el gel’, comentó Huilmaro, luego de agradecer a Antorcha por las jornadas de sanitización en el municipio. Chicoloapan, Mex. - En atención a las necesidades de los habitantes del municipio de Chicoloapan, el Movimiento Antorchista realizó jornadas de sanitización en diversos barrios y colonias de este municipio mexiquense, a través de las cuales fueron beneficiadas más de 10 mil personas.

El dirigente social antorchista, Eduardo Velazco Santiago, manifestó que el nuevo virus sigue propagándose y causando graves afectaciones a las familias; tan solo en este municipio, la cifra de contagiados ya rebasó las mil 700 personas y han fallecido más de 200 chicoloapenses.

Indicó que las jornadas de sanitización se realizaron en los barrios y colonias como Venustiano Carranza, Revolución, Beta 2, Hir, Ara 3, Sare, Real de Costitlán y Geovillas Costitlán, por mencionar solo algunas.

Reiteró que, con la jornada de sanitización, la organización social benefició a más de 10 mil personas, quienes de manera directa o indirecta han sido afectados por el Covid-19, tal es el caso de don Huilmaro Hernández, de 67 años, quien se dedica a la herrería y vive en Beta 2.

’Hace cinco meses perdí a mi esposa por este virus, ella se cuidaba mucho, pero, por necesidad salía a trabajar al centro; creemos que por allá pescó al virus; tuvo dificultades para respirar y pues se me fue; es una enfermedad que no se le desea a nadie y no nos queda de otra que confiar en la voluntad de Dios y seguir trabajando’, manifestó visiblemente conmocionado.

Asimismo, denunció que las autoridades municipales de Chicoloapan solo hicieron un recorrido por su calle; pero, que no ayudaron a los vecinos ’la presidenta de aquí (Nancy Gómez) realmente solo vino y caminó con la gente, pero, no dio ningún apoyo, tampoco he podido tramitar el apoyo económico por parte del gobierno federal; yo lo único que pido es que la gente se cuide, que use bien el cubreboca y el gel’, comentó Huilmaro, luego de agradecer a Antorcha por las jornadas de sanitización en el municipio.

Finalmente, el dirigente social aseguró que seguirán gestionando la sanitización de calles y avenidas; así como la aplicación de pruebas Covid gratuitas ante el ISEM para disminuir el riesgo de contagio entre la población.



Finalmente, el dirigente social aseguró que seguirán gestionando la sanitización de calles y avenidas; así como la aplicación de pruebas Covid gratuitas ante el ISEM para disminuir el riesgo de contagio entre la población.