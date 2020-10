ANTE LO DEL GENERAL, LAPRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Hoy, exacto, se cumplen siete meses del enjaulamiento de este reportero pata de perro, por fortuna con el acompañamiento mutuo de Silvia, el amor de vida. El mensaje a los respetados lectores, radioescuchas y televidentes es que se sigan cuidando y cuiden a sus familias.



La detención en Estados Unidos del general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio anterior del presidente, Enrique Peña Nieto, a petición de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, causó un brutal impacto no sólo en México sino en todo el mundo, sobre todo cuando se dio a conocer que el mílite de alto rango está acusado de 4 delitos referentes a la producción y distribución de drogas hacia el país del norte y otro más por lavado de dinero.



El asunto se complica para el acusado, cuando diferentes periodistas especializados de México y de la nación vecina aseguran que la investigación y detención del General Cienfuegos está en la línea de los anteriores arrestos y procesos del narcotraficante Joaquín Archivaldo ’El Chapo’ Guzmán Loera y Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, consentido del también expresidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ambos señalados en forma pública de ser los responsables de la guerra personal contra una parte del narco para favorecer a la otra, porque la llevó a cabo por decisión personal con una saldo sangriento sin parangón en la historia moderna de nuestro sufrido México.



Quiero dejar constancia que como periodista profesional traté en cuatro o cinco ocasiones al general Cienfuegos Zepeda, quien siempre me pareció, al contrario de otros uniformados de alto rango, todo un caballero, es decir sin arrogancia y fino en la relación. Por ello me uno en la exigencia de que se le respete la presunción de inocencia y desde luego el debido proceso.



Hasta ahí todo es correcto, lo que es imposible de aceptar es la actitud de algunos miembros de la llamada comentocracia que están llegando a los extremos de rasgarse las vestiduras por defenderlo a ultranza al General y al recurrir al triste expediente de involucrar a otros para defender al presunto responsable, insisto al presunto responsable.



Además de exigirle al presidente Andrés Manuel López, según dicen en concordancia con su declaración de que habrá depuraciones en el Ejército, claro omiten, si resultan relacionados con los ilícitos, y llegan al absurdo de pedir la cabeza del actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González.



También tratan de ignorar que por primera vez en la historia reciente de nuestro país, López Obrador desechó la ’tradición’ de que el Secretario de la Defensa Nacional saliente en conciliábulo con sus cercanos, presentaba una terna de militares para que el Presidente electo escogiera a uno de ellos y lo nombrara en consecuencia Jefe del Ejército, ello no obstante que Salvador Cienfuegos Zepeda le organizó en el Campo Marte una reunión de prácticamente todos los generales para que asegurarle su lealtad. Cuando esa lealtad es de estricto cumplimiento como lo mandata la Constitución.



