Ante los constantes abusos de autoridad y extorsión de parte de elementos de tránsito estatal se enfrentan ciudadanos contra estatales

Cansados de los constantes abusos de autoridad y extorsión de parte de las elementos de la dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, ciudadanos de la comunidad de Chimalpa se enfrentan contra las policías estatales y a su vez en contra de elementos del agrupamiento Fuerzas de Acción y Reacción (FAR).



Los hechos se suscitaron sobre carretera Chiautla - Papalotla, en el momento en que las elementos de vialidad detuvieron a un chofer de camión volteo a quien trataron de infraccionarlo por violar el reglamento de vialidad.



Ante la negativa aceptar dicha infracción, se empezó a reunir un grupo de habitantes que a diario ven los atropellos, extorsiones y abusos de autoridad de parte de estas elementos estatales, quienes montan "operativos" en coordinación con los del FAR de forma clandestina.



Desafortunadamente ante el reclamo unos de los elementos del agrupamiento de Fuerza de Acción y Reacción, lesionó a uno de los inconformes, se armo el enfrentamiento, con ambos bandos, los ciudadanos con piedras y palos arremetieron contra las unidades de al policía estatal y los policías estatales en contra de los ciudadanos, en la refriega uno lesionados de ambos bandos.



Sin embargo los policías estatales al verse superados lanzaron carnadas de gas lacrimógeno para disuadir a los iracundos vecinos de Chiautla.



El saldo fue de cuatro unidades policiacas dañadas varios policías lesionados y ciudadanos golpeados e intoxicados, hasta el momento de cerrar esta información aún se encuentran reunidos en las oficinas regionales de gobernación en el municipio de Texcoco, vecinos con las autoridades municipales para solucionar este grave problema que han venido generando las oficiales de Tránsito Estatal.



El comunicado de la Secretaria de Seguridad.



*TARJETA INFORMATIVA*



1113/2020

19 de octubre de 2020



*SECRETARÍA DE SEGURIDAD INFORMA:*



*Chiautla, Estado de México, 19 de octubre de 2020*.- Durante las labores emprendidas por la Policía de Seguridad Pública y Tránsito (SPyT), a fin de dar cumplimiento con el Reglamento de Tránsito y Orden Vial, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS), fueron agredidos en un principio por el operador de un camión de carga, lo que ocasionó que vecinos del lugar se congregaran y se generara un ataque mayor.



Los hechos se registraron en el camino viejo a Papalotla, sitio en donde las policías le marcaron el alto a un camión de volteo, indicándole al conductor que era acreedor a una infracción, ante su inconformidad, el sujeto comenzó a agredirlas física y verbalmente.



Las policías fueron auxiliadas por elementos del Agrupamiento Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), también adscritos a la SS, quienes al llegar al lugar fueron agredidos por un grupo de al menos 50 personas que se hicieron presentes en el sitio, al lanzarles piedras y otros objetos generando lesiones a un efectivo de la Polcía Estatal y causando daños a las patrullas, 24-211, 24-124, 08795 y 07888 en los medallones, parabrisas y portezuelas.



Finalmente, los uniformados estatales, utilizaron granadas de gas lacrimógeno a fin de contener la situación y restaurar el orden público, en todo momento actuando conforme a los protocolos, señalando que no hubo uso indebido de la fuerza. Es fundamental mencionar que en ningún momento se accionó por parte de los policías ninguna arma de fuego como medio de control o contra alguna persona.



Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad refrenda su compromiso con el respeto a los derechos humanos y actuar en beneficio de los mexiquenses, así como de garantizar la seguridad física y jurídica de sus elementos ante situaciones que vulneren su bienestar durante el cumplimiento de su deber, además de iniciar procesos legales correspondientes por los delitos de lesiones y daños en los bienes y otros en contra de quienes resulten responsables.