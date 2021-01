Ante los partidos PAN, PRI y PRD, Gloria Núñez, se registra como precandidata a la gubernatura de Nayarit.

Por Norma Cardoso/Lulú Mercado



Cientos de simpatizantes, acompañaron a la Senadora con licencia, así como los líderes de los partidos que conforman la coalición PAN-PRI-PRD, Librado Casas (en representación de Juan Guerrero), Enrique Díaz y Beatriz Zamora, respectivamente, a registrarse como precandidata al gobierno del estado.



Beatriz Zamora, dirigente del PRD en Nayarit, dijo que están contentos y felices por el acto histórico que se está viviendo en Nayarit y en otros muchos estados, por la alianza de partidos. ’Es momento de que aquí en Nayarit y a nivel nacional esto va a cambiar, a partir de estos instantes, estamos marcando este cambio, por parte de los tres partidos; hemos dejado a un lado nuestras diferencias partidistas’.



Por su parte, Enrique Díaz, del PRI Nayarit, mencionó que ’ayer faltando cinco minutos para las doce de la noche logramos las tres dirigencias del PAN, del PRI y del PRD, presentar nuestro convenio de coalición total. Faltando cinco minutos ayer me preguntaba un reportero que por qué nos habíamos tardado tanto y fueron seis meses completos de diálogo. Seis meses para que vieran lo impensable de que un dirigente del PRI, estuviera aquí ante ustedes, y hemos logrado un convenio histórico’.



Dijo el priísta que, en esos seis meses, sí hubo desacuerdos, hubo falta de entendimiento en más de una ocasión, sin embargo, cada vez que eso sucedía las tres dirigencias ponían al centro de la mesa al estado de Nayarit, y eso los motivó para que no se levantaran de la mesa.



Gloria Núñez, después de su registro, indicó que ’está sumamente convencida de que Nayarit debe de caminar en la ruta de la unidad, por eso, el día de hoy, he decidido registrarme ante una coalición, ante el PAN, mi partido’.



’El reto afuera es enorme y la única posibilidad de enfrentarlo es con los hechos, es estar unidos toda la familia panista, nacimos como oposición, pero también como la verdadera opción para cambiar el rumbo del país y de Nayarit’, expresó.