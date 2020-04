Ante pandemia cierran comercios no escenciales en municipios del Edoméx

Durante la jornada de supervisión a comercios mexiquenses, este día se visitaron más de 500 establecimientos de Ecatepec, donde se les explicó la actual situación de la contingencia y se les exhortó a mantener cerrados los negocios.



A seis de ellos se les colocaron sellos de ’Aviso de Requerimiento’ por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem).



De esta manera, continuaron los operativos coordinados entre los tres niveles de Gobierno para inhibir el comercio no esencial en los municipios y con ello exhortar a la población a guardar las medidas de sanidad oportunas para disminuir los contagios por COVID-19, ante la declaratoria de la Fase 3 de esta epidemia.



Con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y de la Policía municipal, la Secretaría General de Gobierno estableció monitoreos permanentes con la Coordinación General de Protección Civil estatal y municipal, así como con los alcaldes de los 125 municipios, en cumplimiento a la Gaceta del 22 de abril.



En este contexto, en el municipio de Ecatepec, elementos de dichas instituciones de seguridad, con la asistencia del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec y de Regulación Sanitaria, dieron inicio a un operativo de notificación a establecimientos, a fin de exhortarlos a que cumplan con las medidas sanitarias.



La inspección se desarrolló en instalaciones del lote de autos ’Venta de Carpio’, así como en la Carretera Federal México-Texcoco, donde participaron elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad estatal y la Policía municipal, así como verificadores de Inveamex, la Coordinación General de Protección Civil estatal, Protección Civil municipal, Bomberos de Ecatepec y Regulación Sanitaria, y personal de la Subsecretaría General de Gobierno y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Ecatepec.



Asimismo, se hizo un recorrido a partir de la Gran Plaza Patio Ecatepec, y hasta la colonia el Carmen y en la carretera Texcoco-Lechería.



De igual forma, en municipios como Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chiconcuac, y Tecámac, se llevaron a cabo dispositivos de seguridad en las inmediaciones de tianguis y mercados, así como en las principales avenidas en las que en su mayoría se cerraron comercios de ropa y telas, entre otros, lo que permitió bajar sustancialmente la movilidad de personas en las calles.



En los municipios de Amecameca y Ozumba, se decidió instalar el tianguis solamente una vez por semana, además de sólo permitir los giros de abasto, lo que también ha impactado de forma positiva para reducir la concentración de personas y mitigar los contagios.



Personal de la Dirección General de Gobierno Región XI Texcoco, realizó recorridos para monitorear al transporte público en la Carretera Federal México-Texcoco, observando una afluencia de pasajeros, menor al 50 por ciento de su capacidad total.



En auxilio de la autoridad sanitaria, la Coprisem reiteró a los comerciantes la postura de los municipios y del Gobierno mexiquense, de apegarse a las reglas de sanidad y cerrar sus servicios para cuidar la salud de la población, por lo que la mayoría de ellos manifestó el acuerdo de no abrir sus establecimientos en el tiempo que dure la contingencia.



En otros municipios del oriente del estado, además de reiterar el llamado a la suspensión temporal de actividades no esenciales, se llevaron a cabo operativos con megáfono en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía estatal y la Policía municipal, con el objetivo de concientizar sobre el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y para enfrentar con seguridad la contingencia desde los hogares.



Por su parte, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), realizó la suspensión de la venta de artículos domésticos y electrodomésticos en Tenancingo, Teotihuacán, Ixtapaluca y Texcoco, con la asistencia del Inveamex.



También inició la verificación para dar cumplimiento a la implementación inmediata del operativo Hoy no Circula y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en algunas regiones de la entidad.