Ante pandemia cierran sus cortinas de manera voluntaria 20 comercios no esenciales en Ecatepec

Ecatepec, Méx._ Autoridades municipales y estatales recorrieron a pie la vía López Portillo para pedir suspender actividades de establecimientos no esenciales por Covid-19.



Una veintena de comercios no esenciales optaron por cerrar sus cortinas de manera voluntaria durante un operativo encabezado por el gobierno municipal de Ecatepec.



’La recomendación es no bajar la guardia, ni gobierno ni ciudadanos’, aseguró Armando Pérez Soria, director de Gobierno de Ecatepec, durante un operativo en la vía López Portillo donde más de 20 establecimientos comerciales considerados no esenciales bajaron sus cortinas voluntariamente para prevenir la propagación del Covid-19.



Refaccionarias, talleres mecánicos y locales de venta de rines de llantas, accesorios para baños o alfombras, entre otros, permanecían abiertos en dicha vialidad, una de las más importantes de Ecatepec; en algunos casos personal de los establecimientos y clientes ni siquiera cubrebocas portaban.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras instruyó redoblar esfuerzos durante la Fase 3 de la emergencia sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus, por lo que diferentes áreas del gobierno municipal participan en operativos para recordar a comerciantes y ciudadanía que es necesario acatar las recomendaciones al respecto.



Autoridades de Ecatepec y del gobierno del Estado de México caminaron más de un kilómetro en ambos sentidos de la vía López Portillo para pedir a encargados de establecimientos bajar cortinas, toda vez que se trata de actividades consideradas no esenciales y el continuar en funcionamiento pone en riesgo al personal de los mismos y sus clientes.



Personal de las direcciones de Gobierno, Movilidad, Protección Civil y Seguridad Pública de Ecatepec participaron en el operativo, junto con empleados de las áreas de Movilidad, Gobierno y Salud del Estado de México, quienes dialogaron con encargados de los locales para pedirles bajar las cortinas.



Más de 20 locales suspendieron actividades ante la petición de las autoridades municipales y estatales, que advirtieron que de reincidir podrían imponer multas y otro tipo de sanciones a los infractores.



Personal de la Dirección de Movilidad y Transporte de Ecatepec subió a unidades del transporte público para proporcionar gel antibacterial a pasajeros y conductores, a los que pidió acatar las recomendaciones de autoridades sanitarias del país, sobre todo la de quedarse en casa y en caso de salir utilizar cubrebocas.



Ernesto García Tampa, director de dicha área, informó que revisaron más de 150 unidades del transporte público e incluso policías municipales detectaron a dos pasajeros que al parecer portaban drogas, quienes fueron presentados ante el Oficial Calificador.