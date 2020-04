Ante pandemia, pequeños y medianos productores demandan dialogo a Sader-Segalmex

• Necesario, salvaguardar producción de alimentos y economía campesina: ANEC



En estos tiempos de pandemia, es urgente y necesario que se establezcan políticas públicas integrales para salvaguardar la producción de alimentos y la economía campesina.



Por lo tanto, pequeños y medianos productores excedentarios de todo el país, demandan al Gobierno de la 4T (Cuarta Transformación) una nueva política de comercialización, una mesa de diálogo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), aplicación de "Ley antimonopolios" y NO a la importación de productos dumping.



Asimismo, consideraron indispensable que inicie el Gobierno de México conversaciones con pequeños y medianos productores de maíz de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Veracruz, entre otros, que tienen producción de alta calidad y excedentaria, para generar mecanismos de apoyo como los que se establecieron en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.



Por medio de un comunicado la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), recordó que muchos de estos productores de maíz, de estas cinco entidades, tienen entre 5 y 30 hectáreas, muchos de ellos son de temporal y están comprometidos con incorporar prácticas agroecológicas y sustentables y que NO son sujetos de apoyo del programa Precios de Garantía.



’Por lo tanto, propone lo siguiente: 1. Es urgente que SADER-SEGALMEX establezca una nueva política de comercialización en beneficio de pequeños y medianos productores excedentarios de todo el país. 2. Urge que se establezca una mesa de diálogo entre la SADER-SEGALMEX con pequeños y medianos productores de maíz de todo el país de cara a la comercialización del ciclo agrícola Primavera/Verano 2020, en la que se defina un precio mínimo. 3. Aplicación de "Ley antimonopolios". 4. No a la importación de productos dumping’, expone.



Apunta que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) presentó el ’Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria (Maíz)’ que consiste en lo siguiente: Apoyar a medianos productores de maíz de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, alcanzar un precio de 4,150 pesos por tonelada, pagando el diferencial de lo que el mercado pague. Además, pretende beneficiar a alrededor de 20 ml productores con hasta 50 hectáreas de riego y 600 toneladas cada uno y, se estima cubrir 5.5 millones de toneladas de maíz blanco.