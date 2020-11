Ante problemas extremos, cuentas claras y chocolate La perspectiva sobre la ampliación de contagios por el covid19 fue una constante a lo largo de la semana que ya concluyó y eso registra nuevas modificaciones al estatus de la industria turística mundial y nacional por consiguiente a la de Guerrero. Se mantienen dos opciones: se renuevan los conceptos de este segmento de la economía y se entra en la disputa por los flujos de paseantes internacionales o se resigna a la recepción del turismo doméstico. En ambos casos el riesgo es la sobreexposición al contagio de coronavirus y la inhibición de la llegada de visitantes producto de la falta credibilidad en las medidas sanitarias preventivas.



Hay una coyuntura inmediata que podría resultar favorable para los destinos de Guerrero: en Jalisco, el Gobernador de Enrique Alfaro, suspendió actividades económicas, culturales, recreativas, sociales y deportivas, así como religiosas debido al incremento de casos de Covid-19. La medida entró en vigor el 30 de octubre y se prolongará hasta el próximo 13 de noviembre. La suspensión se aplicará de lunes a viernes de las 19:00 horas a las 6:00 horas del día siguiente, aunque el proyecto quedó sujeto a posibles modificaciones.



Esto repercute en que los paseantes nacionales pueden optar por Zihuatanejo y Acapulco. El contrapeso radica en la determinación tomada por los estados del Pacto del Centro Occidente por el Turismo, los cuales promueven viajes para este asueto del Día de Muertos, a través de la campaña ’Viaja en Corto’.



Representantes de Guanajuato y San Luis Potosí trabajan en conjunto para incentivar el flujo de viajeros por carretera entre los seis estados que suman 32 Pueblos Mágicos y en donde se pueden hacer recorridos de una a cuatro horas. El contexto se mantiene complicado: a nivel internacional En los ocho primeros meses del año, el turismo mundial cayó 70% respecto al mismo periodo del año pasado, indican los datos la OMT.



La caída representa 700 millones menos turistas que el año anterior y pérdidas de hasta 730 mil millones de dólares. El organismo indicó que la región más afectada fue Asia Pacífico con -79%; seguida por África y Oriente Medio (-69%); Europa (-68%) y el continente americano (-65 por ciento). En lo nacional, debido al fallo de una corte en Estados Unidos, la aerolínea podrá efectuar el despido de hasta 766 sobrecargos y reducir el costo de sus operaciones laborales a mediano plazo. En el recorte se incluirán hasta a 616 personas afiliadas a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y hasta 150 asistentes de vuelos del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica.



La mayor aerolínea del país y está en medio de una reestructura financiera, incrementó en 10 unidades porcentuales el transporte de pasajeros en septiembre respecto de agosto debido a un aumento de la demanda doméstica. Como ha ocurrido con otras líneas aéreas del mundo, Aeroméxico ha sido duramente golpeada por el fuerte declive del mercado a causa de la pandemia del coronavirus.



A finales de junio inició un proceso de reestructura financiera bajo el Capítulo 11 de las leyes de Estados Unidos. Con ello se corrobora que la parte logístico del turismo también atraviesa por dificultades y no podrá ser tan funcional como lo fue antes de la pandemia. el estado de Guerrero no termina de alejarse la disyuntiva de regresar a semáforo rojo ante el incremento de contagios de COVID-19.



Las ciudades que han permanecido con mayor cantidad de contagios son Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Ometepec. Es decir, dos de los tres principales destino de recreo se encuentran en una situación crítica en materia salud y aun cuando los paseantes han decidido correr el riesgo y seguir acudiendo a esos destinos, también está se arriesgan los locales al recibir a paseantes de ciudades donde los niveles de contagio se mantienen elevados.



El pasado 28 de agosto se anunció que Guerrero pasaría de semáforo naranja a semáforo amarillo para aumentar los aforos a hoteles, restaurantes y abrir otros negocios, pero eso provocó una fuerte cantidad de contagios en los últimos días. Y es que el problema no reclama solo la responsabilidad gubernamental, sino también la social. La desinformación, los mitos, la filtración dolosa de versiones no confirmadas contribuyen a generar confusión y reacción que conduzcan a escenas de violencia, egoísmo y desaprecio a los semejantes como ha ocurrido, no solo en lo local sino a nivel nacional.



Las estadísticas no son producto de la casualidad o de caprichos políticos. Su veracidad radica en que los números provienen de la realidad. En lo que va del periodo de pandemia, Guerrero registró 2 mil 251 personas fallecidas, se mantienen 381 casos activos, 184 personas se encuentran hospitalizadas, y 51 de ellas intubadas. Y Al igual que en el país, los retos que están delante son diseñar una estrategia adecuada para contener y minimizar contagios y pérdida de vidas humanas por este mal.



Otro es estructurar una política en materia de turismo que vaya más allá de invitar a los paseantes a venir o presionar para que bajen el costo del peaje en la Autopista del Sol. Es urgente superar el simplismo y tentación de hacer promesas que no podrán cumplirse en aras de ganar votos. Lo que está en juego es la viabilidad de la columna vertebral de la economía guerrerense y habría que enfrentar el desafío con un una visión más integral, que transforme las estructuras que hoy se encuentran rebasadas y resultan inoperantes.



El problema actual, particularmente con el frenón a la nueva normalidad que se viene encima, no radica en ganar la elección sino en darle viabilidad al futuro de Guerrero. Ante problemas extremos, cuentas claras y chocolate espeso diría la abuela. ____ Fuente: Organización Mundial de Turismo Secretaria de salud en el estado