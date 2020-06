Ante ruptura social mas violaciones: CSI

+Dice la SCT que en el NAICM dinero oficial



INFONAVIT da créditos a parejas del mismo sexo



Ciudad de México Viernes .-Sharan Burrow , Secretaria General de la Central Sindical Internacional, dijo que las reuniones virtuales se han convertido en algo normal para muchos, mientras el mundo sigue intentando contener la propagación de la COVID-19.



Aunque nada puede reemplazar el poder encontrarnos en persona, el lanzamiento virtual del Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 consiguió reunir a más de 300 personas de 61 países diferentes.



El Índice Global de los Derechos 2020 ha expuesto la ruptura del contrato social, registrándose el mayor número de violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en siete años. Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2020 son Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabwe.



El Día Mundial de Acción para ‘Adaptar nuestros trabajos al clima y al empleo’ tuvo lugar el 24 de junio, con 65 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en 30 países participando en actividades tanto virtuales como presenciales. Los sindicatos sabemos que los puestos de trabajo y el empleo son una preocupación importante para la mayoría de la población, es por ello que necesitamos mantener una conversación a escala mundial sobre el clima y el empleo.



Continuaremos con estas conversaciones apoyando unos planes de recuperación y resiliencia que deberán abordar tanto la creación de empleo como medidas respecto al clima.



Con la pandemia del COVID-19 han salido a relucir las fracturas ocasionadas por la brecha digital entre quienes reciben una protección social universal –incluyendo prestaciones sanitarias y ayudas financieras– y quienes no. La CSI está preparando una campaña global en apoyo a un Fondo Mundial para la Protección Social, destinado a reconstruir las economías y sentar las bases de resiliencia para que la población pueda hacer frente a futuras crisis.



Mantuvimos una reunión virtual del Buró Ejecutivo para asegurarnos de que cumplir nuestros procesos de gobernanza a pesar de las restricciones de viajes impuestas por la pandemia. El Buró Ejecutivo confirmó la decisión de celebrar el 5º Congreso Mundial de la CSI en Melbourne, durante la semana del 4 de julio de 2022.



Michelle O’Neil, presidenta de ACTU, acogió con beneplácito la decisión, declarando ante el Buró Ejecutivo: ’Compañeros y compañeras, quisiera expresar cuánto nos complace poder acoger el Congreso Mundial en Melbourne, Australia en 2022. Los sindicatos australianos están deseando hacerles llegar nuestra hospitalidad y solidaridad’…..



EN EL NAICM NO HUBO INVERSIÓN PRIVADA, SOLO RECURSO PÚBLICO



El día de hoy, en la primera plana de un diario de circulación nacional, se afirma en ’LO QUE DEJARON IR… Inversiones extranjeras que la 4T ha despreciado’, que se hubiesen destinado 13 mil millones de dólares al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).



La Secretaría de Comunicaciones y Transportes subraya que ese dato es absolutamente falso ya que, en todos los compromisos que se suscribieron para llevar a cabo el proyecto y la obra del Aeropuerto de Texcoco, hoy cancelado, los recursos utilizados fueron exclusivamente de origen público.



Para el proyecto citado, que se suspendió en diciembre de 2018, la inversión originalmente prevista se estimó en 13 mil millones de dólares; posteriormente, la empresa responsable de la Gerencia de Proyecto informó que ascendería a 16 mil millones.



El Gobierno Federal aportó, vía presupuesto, entre los años 2014 y 2018, aproximadamente mil 100 millones de dólares y, como es ampliamente conocido, se obtuvo un financiamiento, a través de la emisión de bonos, por un monto adicional de 6 mil millones de dólares.



La emisión de deuda no debe confundirse con inversión privada.



Por lo tanto, la SCT desmiente lo publicado y afirma, de manera categórica, que en el NAICM no hubo un solo centavo de inversión privada extranjera o nacional. Únicamente hubo inversión pública en su proceso de planeación, construcción y cancelación…..



INFONAVIT OTORGA 460 CRÉDITOS A PAREJAS DEL MISMO SEXO



En línea con su mandato de atender las necesidades de vivienda de todo tipo de familias, durante este 2020 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha otorgado 460 créditos hipotecarios, en beneficio de 230 parejas del mismo sexo.



Con cifras al 21 de junio de este año, el 53% de los financiamientos se han ejercido a través del esquema Unamos Créditos Infonavit, lanzado en febrero de este año, que permite a dos personas unir el monto de su crédito sin necesidad de mantener una relación jurídica. Mientras que el 47% restante fue tramitado a través del Crédito Conyugal.



El 56% de los créditos otorgados se concentran en siete entidades: Jalisco, Baja California, Estado de México, Quintana Roo, Nuevo León, Guanajuato y Chihuahua.



Los nuevos esquemas de crédito del Infonavit no sólo permiten a las parejas tramitar un crédito sin la necesidad de estar casados, sino que también facilita la adquisición de un inmueble de mayor valor y mejor ubicación.



El monto promedio de los financiamientos es de 627 mil 748 pesos, lo que implicó una derrama económica de 144 millones 382 mil 071 pesos en total.



Asimismo, es de destacar que, del total de créditos otorgados a parejas del mismo sexo, 302, es decir 66%, fueron para personas que ganan menos de 8 mil 600 pesos al mes.



El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México….



