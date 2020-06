Antes de la pandemia, la deuda en entidades del Norte ya era un desastre, alerta la CEFP

Al primer trimestre de 2020, el Sistema de Alertas de las Entidades Federativas arrojó que cuatro estados se encuentran en observación por su nivel de endeudamiento, tres de ellos norteños, aún cuando todavía no incluye las líneas de crédito solicitadas en el contexto de la pandemia de Covid-19.



’Sólo el 12 por ciento de las entidades federativas (cuatro de ellas) presenta un nivel de Endeudamiento en Observación, siendo éstas Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo. Entre éstas destacan: Coahuila, por presentar el nivel más elevado del indicador 1 (157.6 por ciento), y Quintana Roo, por ser la única entidad que presenta el indicador 2 en rango alto (15.1 por ciento)’, refiere la nota informativa Resultados del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas al Primer Trimestre de 2020.



El indicador 1 se refiere a la deuda pública y obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición, vinculado con la sostenibilidad de la deuda del ente público; y el indicador 2, al servicio de la deuda y obligaciones como proporción de sus ingresos de libre disposición, vinculado con la capacidad de pago.



Elaborada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), la nota también detalló que, entre enero y marzo, 27 estados de la República Mexicana presentaron un nivel de endeudamiento sostenible. Y Tlaxcala no se reporta debido aque no cuenta con financiamientos inscritos en el Registro Público Único.



El análisis refiere que el Sistema de Alertas –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– considera que un estado presenta endeudamiento sostenible sí el indicador 1 registra un rango bajo al igual que el indicador 2, y el indicador 3 –obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre ingresos totales– o cuando los indicadores 2 y 3 se ubiquen, uno en rango bajo y el otro en rango medio.



De las 31 entidades federativas reportadas, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y Zacatecas registraron un rango bajo en los tres indicadores.



Por su parte, Baja California, Durango, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz registraron un rango bajo en los indicadores 1 y 3; sin embargo, el indicador 2 se posicionó en un rango medio. En el caso de Colima, registra rango bajo en el indicador 1 y 2, pero el indicador 3, en un rango medio.



La nota también señaló que Durango pasó de un nivel de endeudamiento en observación durante el ultimo trimestre de 2019 a mantener un endeudamiento sostenible durante el primer trimestre de 2020. Indra Cirigo | CONTRALÍNEA