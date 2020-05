Antes de retomar actividades en CDMX, Sheinbaum debe blindar la seguridad

Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, exigió a las autoridades capitalinas blindar a la capital de la inseguridad, antes de pretender reiniciar las actividades.



Aunque aseguró que la crisis sanitaria debe continuar como la prioridad número uno de las autoridades, estas no deben olvidar su urgente participación en la creciente inseguridad de la ciudad, que dijo, será mayor una vez que se pueda regresar a la nueva normalidad.



El líder panista destacó que a pesar de la emergencia sanitaria, los índices delictivos siguen incrementándose y por segundo mes consecutivo, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar de las entidades con mayor incidencia delictiva.



De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 20 de mayo pasado, la capital del país registró 11 mil 817 delitos, siendo el homicidio doloso el de mayor incidencia. De enero a abril, pasó de 105 a 112 casos, un incremento del 7 por ciento.



El robo a transeúntes con violencia es otro delito que registro un incremento de 40 por ciento al pasar de 78 a 109 casos de enero a abril de este año.



’Aunque reconocemos que ha habido una disminución en otros delitos como el robo a casa habitación o de negocios, es obvio que esto obedece al confinamiento, las familias se encuentran en casa y esto limita un poco a los delincuentes pero es evidente que la delincuencia no descansa ni en tiempos de pandemia’.



Ante esta situación, Atayde Rubiolo pidió no minimizar los efectos que dejará la pandemia de Covid 19 y propuso implementar un escudo anticrimen en la ciudad.



’Necesitamos blindar la ciudad, estamos a tiempo y es el momento adecuado para que el Gobierno de la Ciudad prepare una estrategia preventiva post-pandemia que incluya acciones para crear y generar empleos y al mismo tiempo, se inhiba el incremento de la delincuencia. No podemos olvidar que la ociosidad y el hambre son malos consejeros’.



Finalmente, Atayde destacó que si el Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum comienza con una estrategia desde este momento, evitaremos pasar de una crisis a otra, como hasta ahora ha pasado en la ciudad.