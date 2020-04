Antes del Covid 19, el futbol ’vivía en una burbuja irreal’: Andrés Guardado

Mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, admitió ayer que nadie podría determinar hoy cuándo se reanudará el futbol a causa del coronavirus –al tiempo de que dejó claro que tienen la obligación de que el balompié sobreviva–, el mediocampista mexicano Andrés Guardado, del Real Betis, prevé que este deporte se vuelva ’más terrenal’ por lo que vive en la actualidad, con la presencia de la pandemia mundial.



’Esto es una llamada de atención para el mundo del futbol», argumentó El Pricipito para una cadena deportiva en Sevilla. «Hay que replantearse», sugirió, «el modelo de negocio. Aunque nadie se esperaba una situación así. Era difícil de prever. Los clubes tendrán que cambiar la forma de gastarse el dinero. Quizás el futbol se vuelva ahora más terrenal porque vivía en una burbuja que no es lo real.’



Mientras que el jefe de la FIFA lamentó:



«Nos gustaría a todos que mañana pudiéramos tener futbol, pero desafortunadamente no es posible y nadie hoy en el mundo sabe cuándo vamos a poder jugar como antes.’



En una comunicación vía teleconferencia durante la edición 72 del Congreso de la Confederación Sudamericana de futbol (Conmebol), en Asunción, Paraguay, Infantino se refirió a la crisis sanitaria global por el coronavirus que obligó a la suspensión de los torneos de futbol en casi todo el mundo.



(Andrés Guardado, del Bestis, en pocas palabras, puso los puntos sobre las íes, sobre la impostura que caracteriza el futbol mundial)



«Por primera vez el futbol no es lo más importante. La salud es lo primero, y debe seguir siendo hasta que esta enfermedad sea derrotada. Si el futbol puede dar una lección de vida es esta. Trabajar en equipo todos juntos para encontrar soluciones», apuntó.



Al aseverar que lo prioritario es la salud, Infantino dijo que «estamos trabajando un poquito para ver como quedaría el panorama futbolístico después de esta crisis». En ese sentido, mencionó tres aspectos que trabaja la FIFA en medio de la pandemia por el Covid- 19, comenzando por el calendario internacional.



«Tenemos que buscar soluciones mundiales para abordar estos problemas, con un espíritu de cooperación y solidaridad. Plantear los temas; cada uno tiene sus intereses, es normal, pero tenemos que hablar y poner sobre la mesa algunos puntos, estoy convencido que vamos a encontrar soluciones.»



También citó el marco jurídico.



«Los contratos de jugadores, los clubes, la protección, cómo podemos ayudar con los temas contractuales de plazos, traspasos, transferencias. Muy pronto vamos a presentar propuestas.»



El tercer punto fue respecto a lo financiero, al asegurar que la FIFA se encuentra en una situación económica sana y tiene un nombre con credibilidad que lo respalda.



A su vez, la Confederación Sudamericana de futbol aprobó la creación de un fondo de 27 millones de dólares para enfrentar las consecuencias que la pandemia del coronavirus pueda causar en el balompié de la región.



Al presentar sus estados financieros al 31 de diciembre de 2019, la Conmebol reportó una cifra récord de ingresos: 509 millones de dólares. El monto eclipsó lo facturado el año previo, de 227 millones.



El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró que no hay prisa para reanudar las ligas y copas internacionales. «Por ahora es una batalla que debemos jugar de local, debemos quedarnos en casa», dijo.



No obstante, indicó que la Copa Libertadores 2020, aplazada por el brote de la enfermedad respiratoria, debería reanudarse este año aunque los partidos tengan que disputarse sin público al sostener que ve tremendamente distante la posibilidad de suspender definitivamente el torneo.



«La Libertadores podría reactivarse en la medida en que los campeonatos locales lo hagan, aunque también es importante la capacidad de transporte ya que la mayoría de los países han cerrado sus fronteras», puntualizó.