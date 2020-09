No hubo línea de ’la línea’

Hoy vamos por el Segundo Informe de Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, aunque él mismo en su conferencia mañanera adelantó algunos temas.







Eso sí, de que nuevamente va a ganar la agenda, ni dudarlo: Tirios y troyanos, críticos y partidarios estarán más que al pendiente del mensaje del Jefe del Ejecutivo que en esta ocasión por la pandemia que provoca el covid19 será semivirtual, sólo 70 invitados para respetar la norma de las autoridades de salud de la sana distancia.







Antes, en el sistema político del pasado inmediato, que muchos añoran, en lo oscurito el Presidente en turno dictaba las órdenes que le interesaban o convenían, ahora de frente, en forma pública, López Obrador les dice a los diputados de su partido que fundara, Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, que respeten la ley, con motivo de la elección del nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.







Ya antes, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros, había dicho que sin duda, el tricolor se quedaría en la Presidencia, simple, como lo expuso en la mañanera López Obrador, es la tercera fuerza y por ley le corresponde.







Hace un año, también hubo movimientos para violentar la ley o los acuerdos políticos de la Cámara baja, recuérdese que no faltaron voces, sobre todo morenistas, para que Porfirio Muños Ledo, continuara en la Presidencia.







En primer lugar, el propio Porfirio, respetuoso de lo dispuesto, se retiró de esa malsana actitud de querer trastocar lo acordado, por ello asumió la presidencia, que terminaría este 31 de agosto, la panista Laura Angélica Rojas Hernández, por cierto con un gran desempeño.







Los movimientos, que desde luego se llevan a cabo en todos los parlamentos del mundo para violentar los acuerdos, fueron encabezados por Gerardo Fernández Noroña vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo, PT,



aliado a MORENA, puesto que él mismo se postuló para el liderazgo de la Cámara.







Con su acostumbrado lenguaje, Fernández Noroña, descalificó a cualquiera de los priistas con posibilidades de llegar a la Presidencia, a rasero parejo afirmó que ninguno tiene calidad moral para ocupar el cargo.







Finalmente por la tarde-noche se llevó al pleno la propuesta de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que encabezaba la legisladora yucateca priista, doctora Dulce María Sauri Riancho, no alcanzó las dos terceras partes de los votos por lo que de acuerdo a la ley de interna de Cámara baja, seguirá presidida por la panista Laura Rojas hasta el 5 de septiembre como lo contempla la ley interna. Si de aquí a esa fecha no se logra el consenso estaremos en una crisis parlamentaria; en consecuencia por ahora la noticia es que no hubo línea de ’la línea presidencial’, como solía suceder en el pasado.







