Antesala del proceso electoral, Guerrero 2021

’No hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte.’



― José Hernández



Prácticamente con pandemia y sin pandemia no encontramos en la antesala del proceso electoral más competido de su historia del estado de Guerrero. Los protagonistas están ya hábilmente listos, sonante y de manera velada en campaña para lograr la gobernatura, las 81 alcaldías y 46 diputaciones.



En algunos municipios y en la ciudad capital del estado de Guerrero, los pretensos se están dando ya hasta con la cubeta ’sacándose los trapitos al sol, será una guerra sin cuartel’; el proceso electoral se divisa a un año de la jornada electoral complejo, enmarañado, ríspido, negro y hasta riesgoso.



Por supuesto que en política no hay nada seguro escrito. Sin embargo, en política todo es posible ’nadie, de ningún partido político tiene seguro en triunfo o la derrota’. Son miles de vicisitudes las que pueden ocurrir antes, durante y después del proceso electoral, sobre todo en estos tiempo de coronavirus, mala economía e inseguridad.



Tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI’ como el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), además de sus compinches satélites artificiales y sus movimientos maquiavélicos cualquiera puede ganar la próxima elección para gobernador, diputados y presidente municipales.



La lista de pretensos a obtener la estafeta y la corona de parte de don Héctor Astudillo Flores, es de un solo aspirante que podría lograr el triunfo electoral en julio del 2021. Así es, se reduce sólo a uno efectivo. El PRI traerá como partido satélite al PAN y posiblemente al PRD, no es seguro. MORENA también trae en teoría a sus partidos satélites, el PT y el PVEM que seguramente en Taxco no se aliara a MORENA, pues el dueño de la franquicia es incondicional al gobernador Astudillo.



POR SUS ACCIONES LOS CONOCERAS. Desde luego que la la lista de aspirantes es de cuatro, entre ellos está más puesto que un calcetín el actual Secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos; El Senador Manuel Añorve Baños; el diputado local Héctor Apreza Patrón y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y Javier Saldaña Almazán. Claro que, en las últimas semanas de pandemia, el gobernador Astudillo ha venido impulsando fuertemente a su Secretario de Finanzas, Tulio Ismael Pérez Calvo, quién es pariente de la esposa del mandamás de Guerrero. Aquí no veo una mujer candidata efectiva por aquello de la ley de género.



Por su parte en MORENA la lista la encabeza el Delegado Federal del Gobierno de la Republica, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; el empresario Luis Wolton Aburto, ex alcalde de Acapulco; el Senador Félix Salgado Macedonio y en la equidad de género se menciona a la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. También figura la ex aspirante al gobierno de Guerrero, Beatriz Mojica Morga y la actual presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo.



LA MONEDA ESTA EN EL AIRE. Ahora bien. Aunque del centro las chuchas cuereras en opinión de política, presagian ya que Guerrero va ser para MORENA, pues en Guerrero, dicen, ’falta el orden y la paz’, sin embargo, la sopa se cae del plato a la boca.



En mi opinión diría que en política se dan vaciladoras y sorprendentes decisiones de última hora, todo depende lo que los polacos de arriba decidan o a quién manden. En más de 40 años de a ver observados elecciones federales, estatales y municipales y hasta de comisarios, desde la gobernatura de don Rubén Figueroa Figueroa, 1975, seguramente amble lector imagines que no he visto y como se han dado los hechos.



Más en fin. Diría que para el que escribe y a estas alturas de la comedia de la vida, no me importa ni me preocupa quién gane y quien pierda. Al final del día en esta hermosa viña del Señor nada hay nuevo. Sin embargo, ojala y que el estado de Guerrero logre tener un gobierno honesto que ayude a la gente a salir de la miseria en la que nos zambullerón, pues según los relatos de la Sabiduría, los tiempos próximo serán cada día peores…A mal tiempo buena cara



[email protected]