Anti-obradoristas buscan consenso para encabezar candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, alerta Cabada Arias

**Llama a las estructuras a defender los ideales y el proyecto de la 4T, siendo el único que los representa Pablo Amílcar Sandoval, afirma



Acapulco, Gro. 22 de diciembre 2020. – El legislador local, Marco Antonio Cabada Arias alertó que aspirantes externos que en 2018 fueron anti morenistas y enemigos del Proyecto de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, hoy buscan consensos desde la Ciudad de México para encabezar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero.



Cabada Arias admitió que hay una pugna al interior de su partido, donde sin mencionar nombres, fue claro en hacer alusión que Luis Waltón Aburto y Beatriz Mojica Morga, buscan ser considerados en Morena, esto a pesar de que públicamente fueron en contra de los ideales de López Obrador, tanto en las elecciones del 2015 como en 2018, esta última contienda cuando levantaron la mano a Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN a la presidencia de la república.



En un evento abierto de la estructura y bases del partido guida, el diputado local dijo que como morenista buscarán defender los ideales y el proyecto de la 4T, siendo el único que los representa Pablo Amílcar Sandoval.



’Estamos aquí no por chamba, no por cargos, estamos por la gubernatura del proyecto de nación en Guerrero, lo que representa Pablo, él representa la lucha en Guerrero, esa es la lucha que hacemos todos los días, eso es lo que queremos, no andar buscando candidaturas como aquellos que van a México y que por primera vez conocieron las oficinas de nuestro partido -soltando las carcajadas de los asistentes- da risa, pero es la verdad, no son ni siquiera militantes del partido, pero ahí andan’.



Reconoció la labor de todos los asistentes ’Ya quisieran tener los demás -aspirantes- este presídium, ya quisieran tener esta estructura y ya quisieran tener este pueblo, nunca lo van a tener, porque nosotros tenemos la fuerza y tenemos la convicción del proyecto’.



Dijo que como afiliados deben de cerrar filas para defender el proyecto de nación del presidente de la República, y lograr se instale en Guerrero, un gobierno honesto y transparente, con las bases sólidas de la austeridad republicana y de la transformación.



’Eso es lo que estamos verdaderamente buscando, por eso estamos aquí, por eso estamos todos los días dando el trabajo, dando la proyección y diciéndole que Pablo va a gobernar Guerrero, no para ser igual que los mismos, sino para que por primera vez nuestro estado represente el cambio, salga adelante de tanta marginación’ resaltó.



Pidió que desde cada rincón se enarbole y se lleve el mensaje de quien sí representa al Presidente ’Después de esta reunión, regresamos a seguir trabajando, de aquí hasta junio sin parar un solo día por el proyecto de nación, vamos por todo, Pablo será gobernador’.