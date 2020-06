Anticonceptivos de larga duración, estrategia para reducir embarazos no planificados durante el confinamiento

La Dra. Josefina Lira Plascencia, presidenta del Colegio Mexicano de especialistas en Ginecología y Obstreticia, detalló que más de 7 millones de millones de embarazos no planificados podrían presentarse en el mundo en los próximos seis meses derivado del confinamiento por COVID-19 de acuerdo con la UNFPA[i]. Situación por la cual organismos nacionales e internacionales de salud aconsejan centrar las estrategias de planificación hacia métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP) en adolescentes durante esta ’nueva normalidad’.

El incremento en el número de embarazos no planificados por la pandemia agrava la situación en México, al ocupar el primer lugar en el tema entre los países de la OCDE con una tasa de fecundidad de 70.6 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad], lo que significa más de 390 mil nacimientos anuales en menores de 19 años.

Dijo que los sistemas de salud hoy se enfocan cien por ciento en la atención del COVID-19, para mitigar esta problemática de salud pública, recientemente el Gobierno Federal emitió un acuerdo sobre las acciones esenciales para la atención y protección de niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por coronavirus, donde solicita a todas las instituciones de salud realizar el máximo esfuerzo para prevenir embarazos en adolescentes y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y consejería para este grupo poblacional [iv].

En sintonía con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) de reducir en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes para el 2030[v], se ha integrado al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, el nuevo implante anticonceptivo subdérmico con levonorgestrel de Bayer, conocido en mercado privado como Jadelle®, que ofrece protección hasta por 5 años, el cual ya está disponible en instituciones de salud pública como el IMSS y Secretaría de Salud, para beneficiar a un mayor número de mujeres jóvenes, incluidas las adolescentes.

Conocidos como Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada (ARAP), este tipo de métodos como el implante anticonceptivo subdérmico con protección hasta por 5 años, son recomendados por asociaciones gineco-obstétricas en el mundo como una opción para mujeres jóvenes y muy jóvenes, ya que por su alta tasa de efectividad y continuidad[vi] se adaptan a las necesidades de este grupo poblacional. Incluso, la Organización Mundial de la Salud[vii] destaca que estos métodos pueden emplearse en mujeres jóvenes y que aún no han tenido hijos.

El inicio de la vida sexual a edades más tempranas, la falta del uso regular de métodos anticonceptivos y las limitaciones en su acceso, incrementadas en tiempos de pandemia, colocan a estos métodos anticonceptivos de largo plazo, como la estrategia para controlar y revertir el embarazo no planificado en adolescentes, ya que además de ofrecer los índices más altos de protección, su eficacia no se ve afectada por errores en su uso, olvidos o abandono, en relación con otros métodos de uso regular para el control de la fertilidad, expresó la Dra. Lira Plascencia.

Jadelle ®, el nuevo anticonceptivo subdérmico, viene a fortalecer el portafolio de opciones anticonceptivas en el sector público. Se compone de dos barras delgadas y flexibles de tamaño similar a un cerillo, que cuentan con una tecnología de liberación prolongada, es decir, cada día durante 5 años será liberada una pequeña dosis de levonorgestrel, hormona encargada de brindar protección anticonceptiva, comparable a la esterilización femenina. De acuerdo con la Dra. Georgina Ruvalcaba, Gerente Médico de Innovative Women´s Health de Bayer de México, su colocación es de tipo ambulatorio, un procedimiento sencillo que sólo requiere de un anestésico local y 70 segundos para su aplicación[viii].

Entre los métodos ARAP, el implante anticonceptivo subdérmico con levonorgestrel con 5 años de protección es uno de los más convenientes para las mujeres jóvenes que lo requieran, como para las instituciones públicas que lo proporcionan, ya que al contar con un rango de efectividad es superior al 99% y con el mayor tiempo de protección anticonceptiva, se convierte en un método más confiable, discreto y cómodo, y costo-efectivo para las instituciones de salud, mencionó la Dra. Yasmín López Vera, médico gineco-obstetra adscrita al Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud de Michoacán.

Comprometidos con el bienestar de los adolescentes y en apoyo a las instituciones de salud pública, Bayer ha realizado de 2019 a la fecha más de 880 capacitaciones en hospitales y centros de salud en todo el país, para más de 15 mil profesionales de la salud como médicos generales, ginecólogos, enfermeras, trabajadores sociales, entre otros, pertenecientes al IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, con el objetivo de brindarles información y herramientas necesarias para una adecuada consejería anticonceptiva y aplicación del implante subdérmico en su práctica clínica cotidiana.

Integrar este nuevo método anticonceptivo reversible de acción prolongada dentro de las alternativas disponibles en todas las instituciones del sector salud de forma gratuita para las mujeres jóvenes en edad reproductiva, es una clara muestra del compromiso de las autoridades sanitarias por fortalecer las estrategias para reducir los embarazos no planificados en los adolescentes y su impacto en la salud y el desarrollo de este grupo poblacional, coincidieron las especialistas médicas.