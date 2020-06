ANTIFA, grupo ’terrorista’ en México

¿Nexos con los radicales de Morena?

• Movilizaciones y violencia, sus medios

• ¿Quién quiere una sociedad con miedo?



Las comidas largas crean vidas cortas

François Rabelais, escritor francés.





El viernes pasado en Reforma y Polanco, de la Ciudad de México, marcharon durante más de dos horas destrozando a su paso cientos de locales comerciales, además de todos los señalamientos urbanos, que estaban a su paso.

Destrozar es la consigna que les instruyen personajes que están observando la ira de esos grupos que tienen un solo objetivo generar miedo en la población. Nada más.

El resto es reparable, excepto la salud y vida de las personas que no tuvieron la mala suerte de estar en el sitio equivocado y el momento equivocado, para enfrentarse a ellos. Los cristales, las paredes, los vehículos, se pueden comprar.

Pero, el miedo se siembra para que esto afecte en las estructuras de poder. Tenemos elecciones pronto y, las probabilidades de que sean desde la clase política donde se mueva este clima. No buscan muertos, por el momento, ya que ello destruiría a quienes quieren mantenerse en el gobierno.

Lo que ocurrió en Guadalajara, con una estrategia burda de Morena, con la presencia cínica de sus operadores políticos, no dejan a ninguna duda que pretenden desestabilizar el gobierno de Enrique Alfaro, quien seguramente será uno de los más fuertes aspirantes a contender contra el postulado por Morena, a la Presidencia de la República, en el 2024.

La sociedad en Jalisco es muy conservadora. La estrategia fue la misma que usaron contra Enrique Peña Nieto. El asunto, de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en el que no participó el Gobierno Federal, se convirtió en un conflicto nacional; mal manejado provocó un caos en todo el país.

El asesinato de Giovani López, un albañil, a manos de policías, tiene mentiras similares a las de ’Los 43’. Primero no ocurrió a manos de policías estatales, sino del alcalde de Ixtlahuacán, pero usaron como caja de resonancia a Guadalajara. Hoy es un conflicto que atañe al gobernador Enrique Alfaro.

Pero, como en el caso de los disturbios en la Ciudad de México, aparecieron personajes que tradicionalmente se autocalificaban como ’anarcos’. Pero ahora se autodenominan ANTIFA, un grupo de extrema izquierda alemán, que ahora se convirtió en un grupo calificado por el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump, como ’terrorista’.

Este grupo no es del tamaño de Al Qaeda, ni del Estado Islámico, ni las Panteras Negras que generaron terrorismo en los setentas en Estados Unidos. Son blancos que viven en países ricos como Alemania, Suecia, Bélgica, Francia. Se dan a conocer con violencia y fotos que están encaminadas a las primeras planas.

Nace en Alemania a finales del milenio pasado. Es un brazo activo y ejecutor de movilizaciones sociales del Partido Comunista Alamán, quienes se peleaban el control de las manifestaciones con los ’camisas pardas’ nazis. Su filiación es con Acción Antifacista, cuyo grupo más fuerte en Europa es Antifaschistische Aktion, que tiene miles de afiliados y es muy activa en la política alemana.

Han logrado presencia mediática mediante sus actos violentos en las inmediaciones donde se realizan reuniones del G-8 en Génova, en 2001 y en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Seatlle, en 1999, y en 2009 en Washington. Ahí dejaron destrozos, heridos y muertos.

Según analistas internacionales, con la organización Black Bloc, instrumentan acciones de intimidación social mediante estrategias de guerrilla urbana y su carácter internacionalista, mediante un uso efectivo de las redes sociales. Van contra el fascismo, nazi, que murió en 1945, pero que han sido efectivas para luchar contra la derecha en América Latina, con movilizaciones contra Sebastián Piñeira, en Chile, y ahora en México.

ANTIFA, no es un asunto menor, sobre todo cuando se está ligando a Morena, con esos grupos desestabilizadores que podrían generar conflictos graves con nuestros vecinos al Norte y al Sur del país.

PODEROSOS CABALLEROS: José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, quiso sorprender con cifras de violencia en ciudades del país y presentar, sin sustento, un panorama casi apocalíptico del país.

Más tardó en presentar su informe de las cincuenta ciudades más violentas del mundo, que la Secretaría de Alfonso Durazo, a través, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enmendarle la plana.

Sin metodología, tramposamente sin contemplar ciudades de países en conflicto o metrópolis con menos de 300 mil habitantes, presenta a Tijuana, cd, Juárez, Uruapan, Irapuato, Cajeme y Acapulco como los municipios más violentos de México en el 2019 con tasas de homicidios dolosos más altas que las que se registran oficialmente.

Por cierto, en su gira por Chiapas, el presidente López Obrador dio un espaldarazo a Alfonso Durazo Montaño, al reconocer que como cabeza del gabinete de Seguridad es un servidor público eficiente, ordenado y trabajador. *** Un grupo de priistas tomó por la fuerza las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, en la capital de Guanajuato. Se ostentaron como miembros de Rescatemos Guanajuato, una corriente encabezada por el ex senador y ex candidato a gobernador, Gerardo Sánchez García. Extraña lo que ocurrió en los tricolores de la entidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Helvex, empresa que preside Jorge Barbará, apoya la instalación del proyecto Pabellón de vivienda temporal para trabajadores sanitarios en conjunto con 18 firmas más, cuya misión es proveer de un dormitorio al personal de la salud que atiende a pacientes que han dado positivo al virus y que están preocupados por conservar la salud de sus familias. Este proyecto será instalado partir de hoy lunes en las cercanías del Hospital de la Cruz Roja Mexicana de Ecatepec.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos