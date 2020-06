Antonio García Conejo encausa propuestas del Consejo Nacional Empresarial Turístico.



· Promoción, estímulos fiscales y modificaciones constitucionales son algunas de las propuestas para reactivar al sector.



El presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, Antonio García Conejo se reunió de manera virtual con integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), quienes hicieron una serie de propuestas para hacer frente a la crisis que enfrenta el turismo derivado de la pandemia por COVID-19.



Antonio García Conejo indicó que ante un panorama tan complicado se requiere tomar en cuenta la visión de quienes generan las fuentes de empleo para millones de mexicanos. ’Un total de 15 propuestas se están contemplando, incluyendo promoción, estímulos fiscales y modificaciones constitucionales, ya que el ritmo de recuperación será poco a poco, no inmediata’, detalló.



El senador del PRD dijo que el consumo turístico total es de 1.6 mil millones de pesos, por lo que se requiere apoyos específicos para que este no disminuya y sobre todo, se conserven empleos.



’Hay países como Francia, que capta a la mayoría de los turistas internacionales y que han destinado 18 mil millones de pesos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como la condonación de impuestos. También Italia, Alemania, España, inclusive República Dominicana pagará los sueldos de los empleados del sector, a fin de evitar despidos’.



Durante la reunión virtual también se planteó reforzar la presencia de la marca México, ya que actualmente no se han destinado recursos para su promoción, así como seguir alentando los fines de semana largos.



Antonio García Conejo se comprometió a presentar estas propuestas a otras fuerzas políticas, así como al presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Luis Alegre.