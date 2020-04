Antorcha apoya a familias más vulnerables

A pesar de que no contamos con el apoyo del gobierno municipal y estatal en estos tiempos de mucha necesidad, Antorcha no se olvida de sus simpatizantes dándoles un apoyo alimentario para estos tiempos difíciles.



"Debemos de tomar la medidas necesarias evitando salir lo menos posible y de esa forma no correr el riesgo de ser contagiados", comentó Camelia Domínguez Isidoro, líder social en Ecatepec.



Antorcha se preocupa por las familias que de cierta forma es complicado permanecer el mayor tiempo posible en sus casas, ya que en su mayoría realizan trabajos informales, como vendedores exponiendo al contagio su salud.



Es por ello que les entregamos un apoyo alimenticio para evitar la posibilidad de ser contagiado en estos tiempos difíciles, un apoyo gracias a la maestra Camelia Domínguez Isidoro.