ANTORCHA, EL PAN, PRI Y LA SUPERVIVENCIA EN EL SISTEMA DE PARTIDOS:

El 25 de julio Morena inicia el camino hacía las elecciones del año entrante. Ese día deberán realizarse los congresos distritales que culminarán con la celebración del congreso estatal, el 9 de agosto, de donde saldrán 13 militantes que representarán a los mexiquenses en el comité ejecutivo nacional (este concepto es violatorio a estatutos en sus delegados 41 x 10 a 410 con género y la línea de representación de elite montada en el poder público) además la resolución del tribunal en que debería en 5 meses por el presidente interino Alfonso Ramirez de afilar y credencializar a sus militantes para mejor certeza de su padrón.



La iniciativa por respeto los estatutos de Morena y de los derechos políticos electorales de los ciudadanos con el juicio de excitativa de justicia, y a la colusión de los órganos electorales y judiciales ante un partido que no es un partido sino de movimiento que no se consolida como tal a causa de las guerras intestinas de poderes de los lobos alfa del país.



Durante mucho tiempo se especuló sobre la posibilidad de que el senador Higinio Martínez Miranda presionara para quedarse con la presidencia estatal, porque también había externado ese deseo Daniel serrano palacios, (el puro inmaduro y le gano la soberbia y la vanidad ), del grupo de los puros, pero se ha diluido esa posibilidad y todo parece indicar que el texcocano se inclinaría por alguno de los integrantes de su grupo político como ricardo moreno bastida (ex PRD como presidente en el 2009 entrego su partido, su premio diputado plurinominal ,empresario agroalimentario , coordinador de campaña del senador en el 2015-2018, suplente de senador de su jefe político ,secretario de ayuntamiento o posible candidato a un puesto de elección ,siempre ha sido plurinominal y después emigraron a mc (2012-2015) )o francisco Vázquez, no creo su labor es su encomienda en aduanas con Horacio Duarte .

Morena ha tenido sólo dos presidentes estatales 2014-2020: pedro Zenteno (ex grupo gap, hoy alineado al de Bertha lujan, con los Jr. Y Horacio Duarte olivares, actual titular de la dirección de aduanas del SAT. En estos momentos luz maría Hernández Bermúdez, secretaria general funge como presidenta estatal.



Las guerras de fuerzas y enlaces con el ejecutivo, el frijol incomodo Yeidckol más posesionada pero no afín a las tribus de Morena. No se olvide que también tiene voz, Raciel en línea del ejecutivo. Alfonso Ramirez, su encargo de 5 meses de poner orden se diluyo y una disposición del tribunal de organizar sus estructuras más tardar en agosto por la llegada del proceso electoral en septiembre 2020.



La mesa está puesta para que en las elecciones del 2021 antorcha campesina abandone formalmente al pri (no es lo dicho es porque la coalición es la regla con el pri, PRD y pan) y trabaje al lado de acción nacional, en lo que fortalecen su capacidad logística y jurídica para crear su propio partido político, los términos se les fueron ahora deberá esperar en el 2024 para poder crear su partido. Una vez más Texcoco en el ojo del centro del poder y sus intereses , antorcha popular asentado en el sur de Texcoco en las comunidades de Coatlinchan, Cuautlalpan, en Huexotla, San Bernardino, Montecillo, zona de vulnerables ’pobreza y asentamientos ’ .



Su primer asentamiento en 1991 siendo presidente municipal Isidoro Burgés ’chilo’ y diputado plurinominal Higinio Martinez Miranda y de ahí acuerdos políticos (1991-2009). En el 2009 en puerta el proyecto aeropuerto y se tenía que reubicar dos asentamientos de las colonias el Carrizal e Hidalgo del lago de Texcoco. La donación del PRI (2012) a antorcha de 152 hectáreas en Cuautlalpan en 2012.



Es una vieja idea que les viene rondando desde hace más de 10 años a los líderes mexiquenses Jesús Tolentino Román Bojórquez y Maricela Serrano Hernández, quienes consideran que el PRI ya no tiene remedio, ya dio lo que tenía que dar, está desgastado y no vale la pena quedarse ni siquiera otros cuatro años en sus filas. recuérdese que gracias al PRI les dio poder en el 2000, donde el enfrentamiento con la loba o (Guadalupe Buendia) lideresa de su municipio y el conflicto de poder, termino en la cárcel y abriendo brecha a antorcha (Arturo Montiel) .hoy asentados en Ixtapaluca y Chimalhuacán, su representación de su brazo derecho del Diputado Federal por segunda vez (2012-2018 ) Brasil acosta ,hijo pródigo de la moneda (Aquiles Córdoba Moran, de Puebla por Atlixco ), egresado de Chapingo y su grupo de amigos como el padre de Brasil Acosta, así como Juan Celis(de Texcoco ) cuñado y ex Diputado Federal por Puebla . El segundo reducto de poder de antorcha en el Estado de Puebla y en varios estados del país, este grupo de ingenieros agrónomos ha estado en el gobierno federal en diferentes administraciones y estados en el área de agricultura. La Universidad de Chapingo centro de izquierda y activismo.

