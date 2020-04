Antorcha entrega apoyos alimenticios en Tecámac

En Tecámac al igual que en otros municipios muchas familias se han quedado sin alimentos al no tener empleo, muchos por haber cerrado sus negocios y muchos más por realizar trabajos de tianguis, ambulante etc.



Es por ello que antorcha ve la forma de ayudarlos con una despensa, sabemos que es poco pero como ustedes sabrán estas son funciones que las autoridades estatales y federales deben realizar.



Solicitan a las autoridades un plan, una estrategia de alimentos para todos los mexicanos, vamos a cuidarnos para no ser contagiados y a seguir adelante trabajando de manera organizada.