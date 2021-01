Antorcha entrega en Huixquilucan juguetes a cientos de niños

Huixquilucan, México.- En este mes de santos reyes magos, el Movimiento Antorchista continúa entregando juguetes a los niños de las colonias populares del municipio de Huixquilucan, en esta ocasión les tocó el turno a los infantes de la comunidad El Pedregal, señaló el dirigente social en la demarcación Sergio Gutiérrez Paredes.



’Cada juguete que entregamos representa una sonrisa en el rostro de un niño y días de felicidad, momentos que ante la situación actual de pobreza y desempleo, los padres no pueden hacer llegar a sus hijos’ comentó Gutiérrez Paredes mientras seguía repartiendo juguetes de niño en niño y de casa en casa de esta comunidad.



En estos momentos de pandemia no controlada por el gobierno federal, el semáforo rojo y la suspensión de actividades no esenciales ha traído consigo que aumente el desempleo formal e informal, con ello en miles y miles de hogares aumenta la pobreza y la carencia incluso de lo más esencial que es la alimentación, indicó.



Ante esta situación toda la población debe unirse y organizarse para defender sus derechos, entre ellos el de la alimentación. El gobierno durante más de 300 días no ha sabido controlar la pandemia y con sus malas decisiones actualmente más de 12 millones de trabajadores perdieron su empleo, por lo tanto debemos exigir al gobierno que llame al confinamiento nuevamente, pero esta vez que implemente un plan nacional de alimentos o en su caso el pago de salarios esenciales para los trabajadores que se queden en sus casas.



Con ello la población tendría garantizada la alimentación, derecho universal con el que se garantizaría el desarrollo de los niños y niñas y su felicidad, concluyó.