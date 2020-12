Antorcha entrega más de 200 toneladas de ayuda humanitaria a tabasqueños damnificados

Ciudad de México.- El Regional Sureste del Movimiento Antorchista Nacional, integrado por Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, informó a la sociedad tabasqueña y al país que miles de mexicanos, coordinados por el Antorchismo de todo el país han respondido con una gran unidad y solidaridad con el pueblo tabasqueño en estos momentos de desastre y desgracia; en voz del dirigente regional, Franklin Campos Córdova, aseguró que desde los 32 estados del país han llegado hasta el momento, al menos 210 toneladas de ayuda humanitaria, consistente en alimentos, agua, medicina, pañales, cobijas y ropa, mismas que se han colectado en 418 centros de acopio.



Esta cantidad de víveres se ha distribuido por comités formados ex profeso en las colonias y comunidades rurales más olvidadas, sobre todo en aquellas que todavía se encuentran bajo el agua, de los municipios Cárdenas, Centro, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Macuspana y Jonuta, tanto en entregas domiciliarias casa por casa, como en albergues que la propia gente ha habilitado y que se encuentran sin apoyo oficial, como es el caso del de Ramón Grande, municipio de Macuspana.



’En el 99 por ciento de los casos las familias beneficiadas nos han expresado que no han recibido ninguna ayuda gubernamental’.



La tragedia ocurre en una entidad que, de acuerdo al Informe de Pobreza y Evaluación 2020 del CONEVAL, ocupa el primer lugar nacional, con respecto a los 32 estados, con 1 millón 151 mil personas que carecen de acceso a la alimentación.



’Por eso reprobamos que los gobiernos federal y estatal hayan renunciado a socorrer a la gente del estado en los días más críticos de la inundación. Antorcha no se limitó a señalar el error, sino que de inmediato instaló centros de acopio en todo el país y recolectó ayuda para paliar el problema que sufren los tabasqueños’.



’Tabasco al agua, nunca más’; la bandera de lucha de los tabasqueños



Asimismo, la región sureste del Antorchismo informó que se ha iniciado ya la recaudación de firmas para impulsar, junto con toda la sociedad civil, una gran iniciativa ciudadana para que el gobierno federal y el estatal, en el ámbito de su competencia, destinen los recursos que sean necesarios para la ejecución de un plan hídrico integral para ’Que nunca más se inunde Tabasco’.



Campos Córdova opinó que se han hecho planes y más planes por los especialistas, pero nunca se han ejecutado a cabalidad, porque se prefiere destinar los dineros públicos a cosas más redituables políticamente que salvaguardar la vida y el patrimonio de la gente humilde.



’En este gobierno autonombrado de la cuarta transformación, además de desaparecer el FONDEN en el PEF del 2021, tan solo se tienen programados 200 millones de pesos para el dragado de los ríos, lo que equivale a comprar un mejoral para curar un cáncer’.



Recordó el líder social que ya lo dice la sabiduría popular: a grandes males, grandes remedios.



Por ello, proponemos que el gobierno federal morenista actualice o elabore los proyectos correspondientes y que se le destine todo el dinero que sea necesario para su ejecución. Y llamamos al pueblo, a todos los sectores de la sociedad tabasqueña a que conformemos un gran frente común para conseguir este objetivo.

’Tabasco al agua, nunca más’, tal es nuestra bandera.



De no hacerlo así, los tabasqueños estaremos condenados a que el gobierno nos consuele hoy con un pequeño paliativo económico y, a la vuelta de algunos años, volvamos a perder todo nuestro patrimonio y tengamos que empezar de nuevo.