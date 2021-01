Antorcha impulsa jornadas de limpieza en todo Ixtapaluca

Ixtapaluca, México.- El Movimiento Antorchista y vecinos del municipio de Ixtapaluca, preocupados por la presencia de basura en las calles, parques y avenidas acudieron ante la Dirección de Servicios Públicos para solicitar ayuda y de esta manera comenzar con los trabajos de limpieza a través de una jornada integral.



Vecinos, comentan que hace falta educar a la población ya que consideran que es una falta de respeto el que, por falta de educación y conciencia ambiental, tiren basura en las calles y que esto provoca diferentes consecuencias no solo en su comunidad sino en el planeta. ’La calle es una extensión de nuestra casa y por eso debemos cuidarla, si hay basura en las calles llegan también las enfermedades y cuando es temporada de lluvias las coladeras se tapan y hay inundaciones en la parte baja del municipio, eso también es un peligro para nuestras familias porque podemos perder hasta la vida, por eso decidimos organizarnos en estas brigadas e invitamos a la gente a que no tiren basura en las calles’, comenta María Huerta habitante del lugar.



Cabe destacar que dicha jornada se ha iniciado en las unidades habitacionales: San buenaventura, Los Héroes, Cuatro Vientos, Palmas y Santa Bárbara además de colonias como Ayotla, Cerro del Tejolote e Izcalli y se continuarán realizando en todo el municipio con carácter prioritario ya que, en palabras del secretario del ayuntamiento, Armando Ramírez, dichos trabajos toman mayor importancia ante la emergencia sanitaria en la que vivimos.



Carlos Enríquez Santos, dirigente del antorchismo en el municipio, destacó: ’La basura se considera uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad, porque el consumo de la población crece cada día más y por ende la basura, lamentablemente el espacio no, el tratamiento de los residuos es inadecuado y poco eficiente, como movimiento nos preocupamos por el ambiente y por ello creemos que es necesario impulsar la cultura medioambiental, que exista una conexión más afectiva con nuestro barrio, debemos ser más fraternos, aprender a reciclar y a respetar el espacio público’.



’En nuestro país los problemas derivados de la degradación ambiental afectan de forma desigual tanto a grupos como a esferas sociales, los sectores de la población más desfavorecidos son los más vulnerables debido a la precariedad de la infraestructura y servicios con los que se cuentan, el gobierno federal se ha dedicado a impulsar proyectos que no ayudan a la población marginada, ni al medio ambiente, se han dedicado solamente a continuar con una campaña política con el fin de mantener el poder, es necesario cambiar de modelo económico y para ello debemos organizarnos y luchar por el bien de nuestras familias y de nuestro hogar que es este bello país’.