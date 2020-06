Antorcha llama a protestar contra la mentira y la manipulación de AMLO

Ciudad de México.- Los mexicanos no deben dejarse adormecer por las mentiras ni por la adulación de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para convencerlos de que renuncien a luchar por una vida mejor. ’Los enemigos del progreso de los pueblos son los que pregonan que el pueblo debe conformarse con lo que tiene; los enemigos del pueblo pregonan que el pueblo pobre está bien así, en su pobreza’, afirmó Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional del Movimiento Antorchista.



En un mensaje difundido en redes sociales, Córdova Morán expuso el peligro que representa el discurso de López Obrador, porque busca hacer que los mexicanos se conformen con la pobreza y el atraso. Y es que el presidente afirmó que los mexicanos deben comer maíz, frijol y arroz y dejar de preocuparse por lo material. ’Ha empezado a pregonar que el pueblo pobre es feliz, es el modelo que deberían seguir las clases ricas, porque es bueno tener una alimentación raquítica, una alimentación pobre, porque es bueno tener una choza miserable, es bueno no tener propiedades, no acumular bienes para que no te secuestren’.



Hizo un llamado a rechazar este planteamiento, y no conformarse con la pobreza y el hambre, que es a donde llevará la medida del presidente. Esto dijo, ’condena a los pueblos a la servidumbre, condena al hambre, a la dominación de los países, de los países fuertes, a la esclavitud tanto material como espiritual’. Y en el caso de México, a ser el patio trasero de los Estados Unidos.



’Ahora que López Obrador anda en campaña electoral abierta en plena pandemia del coronavirus, los olvidados, los menospreciados por él, debemos salir a la calle a protestar por la falta de apoyo en alimentos; por la falta de trabajo; que salgan los familiares de los muertos -por Covid-19, por el narcotráfico, por la inseguridad- a exigir justicia; que salgan los padres a reclamar por los niños que se han muerto por falta de medicina, que protesten los enfermos de VIH, que salgan a protestar los médicos de todos los hospitales del país que no tengan trajes especiales, cubrebocas, lentes especiales, que salgan a decirlo para que el presidente no salga a decir mentiras como hasta ahora lo ha hecho’.



Aquiles Córdova llamó a los mexicanos a que no se dejen adormecer, a que no se sientan halagados y conformes cuando el presidente dice que el mexicano es ’un pueblo bueno y sabio’, porque eso oculta una manipulación que busca convencerlos de que se alimenten pobremente y renuncien a luchar por un país rico con un reparto justo de la riqueza. ’AMLO no es un hombre de izquierda’, agregó, pues nunca la izquierda ha sido partidaria de repartir pobreza y de llamar a la resignación; quienes tachan de izquierdista al presidente, en realidad andan buscando la manera de ocultar que ellos forman parte de la derecha que se opone también al pueblo. Con ellos no iremos hacia un mejor país.



Dijo que no basta salir a las calles y protestar ahora que el presidente anda en abierta campaña electoral; además, ’hay que hacer una unidad nacional para ganarle el poder a López Obrador en las elecciones del 2021: Debemos acotar el poder de Morena y del presidente porque los riesgos para el país crecen día con día, y es un peligro inmenso la pretensión de López Obrador para hacer que el pueblo se conforme con la pobreza de siempre, porque eso nos condena a ser el traspatio de los poderosos’.