Antorcha llega con juguetes a Tecámac y Zumpango

Zumpango, México .- El Movimiento Antorchista de Tecámac y Zumpango festejaron el día de reyes magos en más de 18 colonias en estos municipios, entregando juguetes en sus domicilios, debido a los contagios no se pudieron realizar eventos como cada año se acostumbran.



Sabemos que estamos en tiempos complicados, pero para antorcha también es importante festejar a los niños y niñas que con tanta ansiedad esperaban sus regalos de reyes magos. De igual forma en estos municipios también hacen falta obras y servicios como drenajes, pavimentos, seguridad ciudadana, así como apoyo para el campo de muchos campesinos en la región de Zumpango, antorcha continuará trabajando con ustedes, todo es importante de atender, es por ello que se entregaron miles de juguetes en muchos hogares gracias a la intervención de Camelia Domínguez Isidoro , líder social en estos municipios.



Cabe destacar que algunas de las colonias que se acudió fueron: fraccionamiento Los Héroes Tecámac, Benito Juárez, cambio 2000, Nuevo Paraíso, Lomas de Tecámac, San Pedro, San Juan Zitlaltepec, Santa María de Guadalupe, el Calvario, La Soledad, San Miguel Bocanegra, Loma Larga, Manuel Hernández Pasión etc.



’Se agradece también la disposición para esta actividad a los compañeros dirigentes Nelson Juárez y Dalia Mendoza de estos municipios y demás activistas que realizaron muy encarecidamente esta actividad en hacer sonreír a cientos de niños. Los invito a seguirse cuidando, no bajemos la guardia y pronto estaremos con ustedes con nuevos proyectos de trabajo’, palabras de Domínguez Isidoro.



