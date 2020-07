Antorcha no se va al PAN seguirá en el PRI: STB

Chimalhuacan, Mex.-Antorcha Campesina seguirá en el PRI a pesar de que el gobierno del estado no ha cumplido con nuestras demandas sociales y más en este momento en que la pandemia del COVID-19 a sido un golpe muy duro para la sociedad mexiquense’.

Dijo lo anterior a este medio informativo, el secretario del ayuntamiento Saúl Torres Bautista, luego de salir de un evento de cabildo celebrado en el teatro Acolmixtle Nezahualcóyotl ante el fuerte rumor que se corre en el sentido de que antorcha formaría parte en un tiempo no muy lejano al Partido de Acción Nacional (PAN).

Agrego el funcionario, que Jesús Tolentino Román Bojórquez, presidente municipal ha hecho un recuento de todos los perjuicios que les ha dado el PRI desde 1988, cuando antorcha se unió al partido tricolor, ’sin embargo a pesar del poco apoyo que nos a dado el gobierno estatal en estos momentos, ’nosotros seguimos siendo PRI’, apunto

Por otro lado, volviendo al tema del COVID-19, Saúl torres dijo, que se han hechos pruebas de aproximadamente 7 mil el personal de administración y el resultado es uno de cada 5 salen positivos, lo que da como resultado un 20 por ciento de pandemia.

Afirmo que en el caso de funcionarios públicos de esta localidad de Chimalhuacan, a ellos si se les aplican medidas más drásticas hasta llegar a las sanciones si no acatan las medidas de restricción quien no use careta y cubre bocas entre otras medidas de sanidad.

Por ultimo Saúl Torres al trabajo organizado, reconoció que el gobierno del estado ha cumplido en tiempo y forma la entrega de trajes e insumos y además el gobierno del estado ofreció pruebas para el Hospital Materno Infantil en donde gracias a ese apoyo se aplican más de 120 pruebas.

Aclarando que Chimalhuacan estaba en el cuarto lugar en cuanto a contagios y defunciones, ’somos el municipio número cinco en cuanto a población y hoy en día gracias a que se detectó a la población con ese contagio de inmediato se tomaron las medidas de ’quedateencasa’ ’estamos en el lugar número siete y en el lugar número 10 de defunciones’.

Señalo que en cuanto el gobernador Alfredo del Mazo dijo que a partir del día 20 del presente mes el semáforo rojo cambiaria a naranja con lo que al menos aquí en Chimalhuacan, reabrirían sus puertas, iglesias, hoteles, tiendas de convivencia, pequeños comercios entre otros, siempre y cuando se respeten las medidas de sanidad., concluyo.