Antorcha podria perder las próximas elecciones en Chimalhuacan por culpa de sus activistas; RMCS del partido del PES

Chimalhuacan, Mex.-’Las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina, Antorcha Campesina podría perder las de forma rotunda por culpa de sus activista que cada vez que hay este tipo de eventos, se comporta de una forma violenta y represiva hacia los partidos de oposición que en esos momentos compiten’

Dijo lo anterior, la décima segunda regidora del Partido Encuentro Social (PES), María del Rosario Cano Silva entrevistada por Diarioalmomento en sus oficinas de ese organismo político y quien agrego, que pese a que el presidente municipal Jesús Tolentino Román Bojórquez, es una persona que trabaja y apoya de manera plural a toda la sociedad de Chimalhuacan, sus activistas son todo lo contrario con la gente que no es afín a sus ideologías políticas, se muestran prepotentes, soberbias, altaneras y hasta violentas, lo que podría ser un arma en contra de la organización en el poder y eso podría llevarlos a una derrota segura.

Puntualizo la regidora Rosa María Cano con relación a que si le gustaría que antorcha ganara las próximas elecciones,

Respondió que definitivamente no, que es hora que haya un cambio de gobierno de otro color, con nuevas ideas y nuevas estrategias de gobierno, del partido que sea, pero antorcha ya no, concluyo.