Antorcha presenta queja ante Derechos Humanos en contra del Presidente Municipal de Ecatepec

El Movimiento Antorchista de Ecatepec presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en contra del presidente municipal de ese municipio,



Fernando Vilchis Contreras, por las arbitrarias detenciones que activistas de su organización han sufrido por solicitarle que brinde seguridad a los casi dos millones de habitantes del municipio y agua para pobladores que habitan en colonias marginada.



La queja en contra del alcalde de Ecatepec fue recibida directamente por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor en derecho Jorge Olvera García, quien señaló que la ’institución dará puntual seguimiento a la queja’ y que haría un enérgico llamado al presidente de Ecatepec, porque él no acepta la violencia de género que se vive en ese municipio, además de que no permitirá que se agreda a las mujeres, a los grupos vulnerables, ni que haya persecución política a líderes sociales. Asimismo, señaló que tomaría las medidas cautelares pertinentes para que no se cometan arbitrariedades en contra de la ciudadanía ecatepense.



La dirigente antorchista de la localidad, Camelia Domínguez Isidoro, denunció que el alcalde de Ecatepec viola el derecho a la libre expresión asentado en los artículos 6 y 7 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que reza: ’La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa’, ’Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión’.



Informó que 16 activistas (9 mujeres y 7 hombres) de su organización han sido detenidos arbitrariamente por elementos de la policía municipal, por el simple hecho de repartir volantes y realizar pintas en bardas particulares, en las que denuncian que el alcalde de extracción morenista se niega a apoyar con alimentos a los habitantes más desprotegidos del municipio, quienes perdieron su empleo durante esta pandemia y no brinda obras de agua potable a miles de habitantes de 80 colonias marginadas como: Potrero del Rey, Ciudad Cuauhtémoc, Laguna de Chiconautla y Luis Donaldo Colosio.



Domínguez Isidoro recordó que Ecatepec es el municipio urbano que ocupa el primer lugar nacional en inseguridad, por lo que también están pidiendo que el alcalde instrumente estrategias para acabar con la delincuencia que tiene aterrorizada a la población con robo a peatones, en el transporte público; extorsiones, delincuencia organizada y feminicidios, entre otros.



’Lo único que pedimos es que el alcalde Vilchis Contreras brinde seguridad, alimentos y agua potable a los ecatepenses, demandas que son absolutamente necesarias para la población y atenderlas es obligación del presidente municipal’, dijo.



Señaló que el hecho que la gente no tenga agua potable, es uno de los factores por los que la pandemia del Covid-19 ha causado más estragos en Ecatepec, el cual también ocupa el primer lugar en contagios que ya llegaron a 11 mil 303 casos y mil 241 muertes a causa del coronavirus.



La líder antorchista también recordó que Ecatepec ocupa el primer lugar en feminicidios en el Estado de México, lo cual ’es lamentable porque el municipio recibe apoyo para el programa de Alerta de Género, pero no se ve en qué gasta el alcalde esos recursos’.



Laura Castillo García

Vocera del Movimiento Antorchista

en el Estado de México

e-mail: [email protected]