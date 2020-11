Antorcha presenta queja ante Derechos Humanos en contra del presidente municipal de Ecatepec

Toluca, México.- El Movimiento Antorchista de Ecatepec de Morelos presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en contra del alcalde de ese municipio, Fernando Vilchis Contreras, por las arbitrariedades y detenciones sin fundamentos que activistas de la organización han sufrido por solicitarle que brinde seguridad a los casi dos millones de habitantes del municipio, agua potable y obras públicas para los que habitan en colonias marginada.



En conferencia de prensa Camelia Domínguez Isidoro, dirigente del Movimiento Antorchista en Ecatepec junto con integrantes del comité estatal y seccional, anunciaron que fue presentada su denuncia en contra del edil Vilchis Contreras ante la CODHEM, la cual fue recibida por su titular el doctor en derecho Jorge Olvera García, quien señaló que la ’institución dará puntual seguimiento a la queja’ y que haría un enérgico llamado al presidente de Ecatepec, porque él no acepta la violencia de género que se vive en ese municipio, además de que no permitirá que se agreda a las mujeres, a los grupos vulnerables, ni que haya persecución política a líderes sociales. Asimismo, señaló que tomaría las medidas pertinentes para que no se cometan arbitrariedades en contra de la ciudadanía.



La dirigente antorchista mencionó ante los medios de comunicación, que el hostigamiento por parte de presidente municipal ha sido constante por el simple hecho de exigir obras y servicios, así como acciones para disminuir la terrible inseguridad que va en aumento en dicho municipio; además denunció que 16 activistas (9 mujeres y 7 hombres) de su organización han sido detenidos arbitrariamente por elementos de la policía municipal, por el simple hecho de repartir volantes y realizar pintas en bardas particulares, en las que denuncian que el alcalde de extracción morenista se niega a apoyar con alimentos a los habitantes más desprotegidos del municipio, quienes perdieron su empleo durante esta pandemia y no brinda agua potable a miles de habitantes de 80 colonias marginadas como: Potrero del Rey, Ciudad Cuauhtémoc, Laguna de Chiconautla y Luis Donaldo Colosio.



Señaló que el alcalde viola el derecho a la libre expresión asentado en los artículos 6 y 7 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que reza: ’todo individuo tiene derecho a difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio y ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión’.



También recordó que Ecatepec es el municipio urbano que ocupa el primer lugar nacional en inseguridad, por lo que también están pidiendo que el alcalde instrumente estrategias para acabar con la delincuencia que tiene aterrorizada a la población con robo a peatones, en el transporte público; extorsiones, delincuencia organizada y feminicidios, entre otros.



Por ello dijo seguirán levantando la voz para exigir respeto a las detenciones arbitrarias en contra de activistas de su organización así como al ejercicio del derecho de petición dado a que desde el pasado 14 de enero del presente año ingresaron por escrito a la oficialía de partes de Ecatepec un listado de solicitudes para que los ecatepequense cuenten con mejores condiciones de vida, sin embargo, la actual administración en vez de atenderlas reprime y violenta a sus gobernados para hacerse de oídos sordos.



Por otro lado, la vocera del Movimiento Antorchista en el Estado de México, Laura Castillo García, expresó que Antorcha está en contra de los feminicidios, inseguridad y violencia en ese municipio; sin embargo, aseguró que la administración de Fernando Vilchis no se preocupa por el bienestar de la población que miles de familias viven en condición de pobreza, además de que es un municipio con alto índice de violencia e inseguridad.



Cabe mencionar que desde temprana hora los ciudadanos de dicho municipio del noreste de la entidad se dieron cita en dicha institución estatal para presentar su queja y de manera oportuna y respetuosa fueron atendidos por su titular de la CODHEM, por lo que dijeron esperan sean atendidas sus garantías individuales cautelares, así como de sus dirigentes antorchistas quienes han sido violentados y perseguidos políticamente por el edil Fernando Vilchis Contreras.