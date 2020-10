Antorcha y vecinos realizan jornada de limpieza en centro de salud de Chicoloapan

Chicoloapan, México.- Con abundante hierba, basura en los alrededores y árboles que impedían el paso de los transeúntes, así lucía el Centro de Salud Beta en Chicoloapan, Estado de México, motivo por el cual, el Movimiento Antorchista y vecinos de la localidad realizaron una faena de limpieza en la unidad médica.



El dirigente social, Eduardo Velazco Santiago, informó que la faena de limpieza se realizó a petición de vecinos de la comunidad; así como personal administrativo y médico del Centro de Salud, con el fin de ofrecer atención en un entorno salubre.



’La unidad médica lucía en pésimas condiciones, las áreas verdes estaban en completo abandono, lo cual pone en riesgo a los usuarios de ser atacados por fauna nociva; preocupados por esta situación, los interesados recurrieron al Ayuntamiento y solicitaron a la alcaldesa Nancy Gómez, que realizara una faena de limpieza en el centro de salud; sin embargo, su petición no fue escuchada y mucho menos resuelta por la autoridad municipal’, indicó el dirigente social.



Agregó que, al ver la problemática, la organización de los pobres de México, se dio a la tarea de convocar a los vecinos para que de manera unida, organizada y solidaria removieran toda la hierba y basura del lugar.



’Esta es una prueba más de que el gobierno de MORENA, no escucha ni atiende las necesidades de la población; es por ello que como vecinos nos organizamos para coadyuvar en la solución de conflictos y generar resultados favorables para toda la comunidad’.



Destacó que una vez que las autoridades municipales vieron la faena de limpieza, acudieron con un camión de volteo y pretendieron adjudicarse la labor hecha por los vecinos y activistas del Movimiento Antorchista.



’No se trata de quedar bien con sombrero ajeno; la gente no es tonta y se da cuenta de los engaños de MORENA, en lo único en que ayudó el Ayuntamiento fue en llevarse la basura; pero, el trabajo de limpieza lo hicieron los vecinos en conjunto con antorcha y eso quedó muy claro, pues nuestro único propósito es mejorar el entorno en el que vivimos y construir un Nuevo Chicoloapan’, concluyó.





