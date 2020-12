Antorchistas del centro del país envían a Tabasco 110 toneladas de alimentos y ropa

Gracias a la solidaridad de miles de habitantes de los estados de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México, los tabasqueños afectados por las inundaciones recibieron, de esta región del país, más de 110 toneladas de alimentos y ropa, las cuales han ’aliviado un poco las penurias de la gente que desde el 1 de octubre a la fecha, ha sido afectada por el agua y que no ha sido apoyada ni por el gobierno estatal del morenista Adán Augusto López Hernández y ni del gobierno federal de López Obrador’.

Así lo manifestó Brasil Acosta Peña, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en el Estado de México y representante de los antorchistas de las entidades federativas arriba señaladas, quien también informó que entre los cinco estados que conforman el ’Regional antorchista del Centro I’, como ellos lo llaman, instalaron 201 centros de acopio, los cuales hasta el momento arrojaron una recolección de 110 toneladas de alimentos y ropa que ahora alivian un poco la situación de miles de tabasqueños.

’Además de la ropa que mandamos y que creemos que es de gran utilidad porque la gente se quedó sin casa, sin ropa, sin zapatos, sin muebles, sin documentación legal, etc., las 110 toneladas de alimentos que mandaron los mexiquenses, capitalinos, queretanos, morelenses e hidalguenses -en diferentes días y vehículos-, alcanzarán para beneficiar a 20 mil tabasqueños en desgracia, a quienes ya les entregamos una despensa que contenga un kilo de arroz, un kilo de frijol, un kilo de azúcar, aceite, latas de atún, papel higiénico, material de aseo y algo de ropa’.

El dirigente social, manifestó que las 110 toneladas que mandaron a Tabasco es una manifestación de solidaridad de mexicanos pobres para otros mexicanos pobres que en estos momentos están en desgracias. No obstante, dijo, ’sabemos que es un apoyo mínimo que no resuelve el problema de raíz de las inundaciones, pero sí ayuda un poco en tanto los gobiernos municipal, estatal y federal, todos encabezados por militantes de Morena, no hacen nada para ayudar a la gente más pobre’. Asimismo, a través de este medio agradeció a los donantes, quienes, dijo: ’saben que la vida es dura y que solo el pueblo puede ayudar en condiciones extremas, como lo ha demostrado en otras tragedias como cuando suceden terremotos’.

Acosta Peña aseguró que además de seguir trabajando para llevar apoyo humanitario a los tabasqueños, todo el antorchismo nacional iniciará gestiones para que se construya la infraestructura necesaria para que Tabasco no vuelva a inundarse y, por tanto, para que ya no vuelvan a sufrir los tabasqueños más humildes.