Antorchistas ixtapaluquenses se solidarizan con Tabasco

Ixtapaluca, México.- Con centros de acopio instalados en todo el municipio de Ixtapaluca, integrantes del Movimiento Antorchista piden a la comunidad donen artículos de primera necesidad para los damnificados por las inundaciones en el estado de Tabasco.



Los centros de acopio impulsados por el Movimiento Antorchista, los cuales llevan la frase; #AntorchaConTabasco, se instalaron con el objetivo de que vecinos del municipio donen comida enlatada, agua embotellada, medicinas, artículos de higiene personal, ropa, entre otros artículos, al pueblo tabasqueño que a causa de las condiciones climatológicas y las malas decisiones del gobierno federal fueron afectados con inundaciones de gran magnitud que dejaron estragos irrecuperables en el patrimonio de sus familias.



’En Tabasco el gobierno no apoya a sus habitantes, no se están atendiendo sus necesidades más inmediatas, eso es una violación a los derechos de los mexicanos, el FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) ha sido eliminado por supuestos actos de corrupción, sin embargo, mientras se continúen con los recortes por ’actos de corrupción’ no solo el pueblo tabasqueño seguirá afectado sino todo el país, estamos frente a una crisis económica y frente a un virus que nos impide como mexicanos tener ingresos para mantener a nuestra familia’, declaró Carlos Enríquez Santos dirigente del Movimiento Antorchista en Ixtapaluca.



’Tabasco ha obtenido nula respuesta del gobierno federal, tres cuartas partes de la población está afectada. Se les ha prometido una y otra vez infraestructura para prevenir un desastre como el que acaba de ocurrir, pero sólo son palabras lanzadas al viento, Andrés Manuel López Obrador fuera de ayudar menciona que ha tenido que sacrificar a los más pobres por salvar la capital del estado, Villa Hermosa, al parecer le preocupa más la seguridad de los ricos, de aquellos que pueden pagarle que del pueblo mexicano quien le brindó confianza con la esperanza vivir mejor’.





--