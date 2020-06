Anulado el Presidencialismo callista-priísta, los gobernadores van por un nuevo modelo de gobernanza

Obcecado en seguir a todo precio su idea de un nuevo régimen que sólo él entiende, Andrés Manuel López Obrador ya casi sepulta al efectivo -ni equitativo ni legítimo- régimen Presidencialista con que se condujo a México hasta su mandato.



Hoy, con casi todos los hilos del poder sueltos pese a que el se ufana de tenerlos en su mano, la Presidencia de México apunta cada vez más a ser una simple y rara, atípica, jefatura política-partidista-electoral de oposición colocada por voto mayoritario en el Poder, a cuyo lado han comenzado a caminar sueltos los gobernadores en busca de un nuevo centro de poder democrático.



Yo no veo si en esta búsqueda se quiera mantener la república.



Y al lado de los gobernadores y otros centros de influencia, caminan cada vez con mayor fuerza y presencia -al grado que ya comenzaron a inquietar seriamente a Washington y a otros centros de poder estadounidenses- carteles y crimen organizado.



Estos se apoderan sin oposición alguna –a no ser la muy violenta y muy sangrienta de otros grupos similares-, de territorios y regiones, poblaciones y ramas empresariales como la minería y la agroindustria-, auspiciados, casi impulsados, por la política de AMLO de no confrontarlos sino por el contrario de dejarles vía libre que parte de su idea de quitarles piso con programas sociales basados en la transferencia y reparto de dinero directo a sectores desprotegidos.



En tanto, cada vez más ajeno al modelo del Presidencialismo callista-priista -aunque a veces parece lo contrario-, el tabasqueño ha decidido administrar la republica vía la confrontación y la descalificación de personajes y sectores, y a través de documentales de su amigo y ya casi líder ideológico el camarógrafo Epigmenio Ibarra.



Seguido por Ibarra por todo el país y en sus reuniones de gabinete o privadas, cámara de video al hombro, AMLO se explaya, se sincera, le explica a la Nación a través del lente y el micrófono de la cámara de Epigmenio sus planes, su ideología, quienes son sus personajes a seguir, cómo cree, está seguro, que pasará a la historia de México para ubicarse al lado de su bienamado Juárez.



Por lo pronto se conforma con que la cámara operada por Ibarra lo tome en el basamento de la estatua del benemérito localizada en el ala norte de Palacio Nacional, muy cerca de dónde vivió el oaxaqueño,0 para ser exhibida en el tercer documental que correrá en redes sociales.



Creador de novelas de TV, Epigmenio nos receta hoy documentales sobre AMLO. El pasado fin de semana subió a redes el tercero y anuncia ya que el cuarto documental de la serie nos llegará pronto. Como las series de narcos de Netflix pues.



Lo único cierto de estos documentales es que muestran que con el único con el que AMLO habla, conversa, escucha es con Epigmenio.



A él López Obrador le muestra y explica murales, sitios históricos, rincones, salones, pasillos, patios, jardines, pinturas, fotos y su proyecto de gobierno a través de dibujos con lápiz en hojas blancas.



Al camarógrafo creador de novelas para TV Epigmenio Ibarra AMLO lo coloca en estos documentales como su par político, su igual intelectual e ideológico, su interlocutor ideal. Con nadie más hace y dice lo que con Ibarra.



Uno se pregunta al verlos tan cercanos en los videos si AMLO ya habrá invitado a sentarse a Ibarra en La Silla, quizá con el comentario de: ’Pa’que veas lo que se siente… lo que siento (cuando me siento)’.



(Una pregunta más de buena fe: ¿cuál será el diminutivo cariñoso de Epigmenio?)



Creo que, para entender todo lo anterior, hay que ver los videos de Ibarra con AMLO. En serio, y con frialdad, open mind, me dicen mis hijos.



Los gobernadores van tras un nuevo modelo



Como ya se dieron cuenta que con AMLO no van a ninguna parte más que al caos, la mayoría de los gobernadores han iniciado encuentros regionales, por zonas, por partidos, por intereses que advierten dos hechos:



El presidencialismo callista-priísta se agotó.



Y con él la Conago.



Sin un Presidente de la República, sin un Jefe del Estado Mexicano que los guie, apoye, cada vez más asediados por un lado por el crimen, la violencia, las ejecuciones y la inseguridad y por el otro por la crisis económica, los mandatarios estatales han comenzado encuentros de análisis y acuerdo.



Hasta hoy son 2 los más avanzados.



El grupo plural integrado por el perredista Silvano Aureoles de Michoacán, por el independiente Jaime Rodríguez, El Bronco, de Nuevo León; el emecista Enrique Alfaro de Jalisco; los panistas Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y José Rosas Aispuro de Durango y los priístas Miguel Riquelme de Coahuila y José Ignacio Peralta de Colima.



Con ellos de repente participan también en forma intermitente los panistas Francisco Domínguez de Querétaro, Diego Sinhué Rodríguez de Guanajuato y Carlos Joaquín, de Quintana Roo.



Y este fin de semana los integrados en la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional -a saber: Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes: Carlos Mendoza Davis de BC sur; Javier Corral Jurado de Chihuahua; José Rosas Aispuro de Durango; Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato; Antonio Echevarría García de Nayarit; Francisco Domínguez Servién de Querétaro; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Mauricio Vila Dosal de Yucatán- emitieron un pronunciamiento en el que advierten que:



’México vive tiempos de zozobra. El país enfrenta una doble emergencia: en primer lugar, sanitaria, donde la pandemia ha infectado a 142 mil personas y matado a 17 mil. Y en segundo lugar, económica, pues la pandemia ha dejado sin ingresos a más de 12 millones de mexicanos y enviará a la pobreza a más de 10 millones. Es decir: la quiebra económica de miles de familias nos enfrenta a una emergencia social.



’Por ello debemos evitar que este escenario se convierta en las próximas semanas, en una emergencia humanitaria donde emerja la violencia y la ingobernabilidad.



’La República padece una asechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada ni, menos aún, ignorada.



’México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica.



’Las familias mexicanas viven con preocupación, angustia, decepción y enojo.



’A todas ellas queremos decirles: ¡No están solos! ¡Sí hay de otra! Sí es posible evitar la ruina!’.



Claro la salida para ellos es lo que postula el PAN



Faltan por definirse los del PRI: Carlos Aysa González de Campeche; Miguel Riquelme de Coahuila; José Ignacio Peralta, de Colima; Omar Fayad de Hidalgo; Héctor Astudillo, de Guerrero; Alfredo Del Mazo del Estado de México; Alejandro Murat de Oaxaca; Juan Manuel Carreras de SLP; Quirino Ordaz de Sinaloa; de Sonora; Marco Antonio Mena de Tlaxcala y de zacatecas, aunque en su mayoría jalan con AMLO.



De este surgimiento independentista hay que excluir a los gobernadores de Morena: Jaime Bonilla de BC; Rutilio Escandón de Chiapas; Claudia Sheinbaum de la CDMX; Cuauhtémoc Blanco de Morelos; Miguel Barbosa de Puebla; Adán Augusto López de Tabasco y a Cuitláhuac García de Veracruz.



Lo que sea que vaya a pasar, deberá ocurrir en lo que resta de este año. Antes de que AMLO cumpla el 1 de diciembre 2 años en la Presidencia. O quizá después, quien sabe.



Pues Monreal dice que siempre no… por hoy



Quien este fin de semana volvió a dar la sorpresa fue Ricardo Monreal quien, ante la ola de dudas y rechazos por su iniciativa para concentrar en una a 3 organismos autónomos, anunció que siempre no presentará por el momento esta iniciativa.



Esta propuesta, dijo, se discutirá y analizará en Parlamento Abierto para escuchar a todos los interesados; se buscará dar paso a una solución cimentada en el consenso y en los acuerdos, no en el enfrentamiento ni en la imposición, indicó.



Y todo volvió a la calma.



