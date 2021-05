Anuncia Abelina López una ciudad deportiva en Punta Diamante como propuesta de campaña

La tarde de este lunes las candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco Abelina López realizó mitin desde el Parque de lavaderos de La Fábrica, desde donde anunció que está en platicas con inversionistas, que incluirá hoteles y canchas para recibir a deportistas de talla internacional.



Al evento asistieron Ilich Lozano, la diputada Mariana García Guillen, y la candidata de Morena a al distrito 4, Citlali Calixto.



Citlali dirigió un mensaje a los presentes:



"Me honra estar con todos ustedes y estoy segura que cada uno de los que están aquí presentes, nos darán la victoria, estoy segura que desde diferentes espacios podemos abonar un granito a la cuarta transformación, me siento feliz de que tenemos candidata a la presidencia y aún más que la presidenta será Abelina López, pues gracias a compañeras como ella es que se están dando los cambios en Acapulco, posteriormente destacó la importancia de votar en las 4 candidaturas por Morena, pues así se podrán coordinar los proyectos y apoyos", aseguró Citlali.



Posteriormente la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco dio un discurso a los pobladores que la acompañaban en la fábrica:



"Estamos con el equipo técnico arrastrando lápiz, para enumerar 100 acciones, no voy a esperar hasta diciembre para ver que hacemos, puesto el trimestre de recursos que nos va a tocar todavía de esta administración, no servirá para poder cumplir los 100 compromisos y tengo sueños más allá, porque no tengo la menor duda que Evelyn será la gobernadora y con ella vamos a lograr la mezcla de recursos para beneficio de Acapulco, expresó.



Por otro lado, dijo que en su gobierno todos los ciudadanos podrán acercarse a ella, ya que se encargará de encabezar una política sensible e insistió en que "seré la presidenta que ustedes quieren, la presidenta de los pobres, la presidenta de los ricos también, pero la presidenta que pondrá mayor atención a las zonas olvidadas", finalizó.