Anuncia Adahan Casas que dará su Tercer Informe de Actividades Legislativas

POR NORMA CARDOSO/LULÚ MERCADO



El diputado local Adahan Casas, anunció que dará su Tercer Informe de Actividades Legislativas, este próximo sábado, donde informará a través de diferentes plataformas de internet y redes sociales, las gestiones y trabajo legislativo.



El aspirante al gobierno de Nayarit por el Partido Acción Nacional, aseguró que el coronavirus vino a cambiar la forma de dar su informe de actividades, pues el año pasado lo dio en La Labor, Santa María del Oro, esta vez ’por el tema de la pandemia, no está permitido los eventos masivos y quiero ser un hombre muy responsable, ojalá nos puedan ayudar por todos los medios electrónicos y digitales poder llegar a todos los hogares de Nayarit para informarles qué se está haciendo y que se ha hecho por Nayarit y su Distrito’.



Casas Rivas, indicó que ’siempre he destacado en mi caminar es que soy un hombre que escucha, porque el político que no escucha cómo va a resolver los problemas si no escucha. Para poderlos resolver se tiene que escuchar y ese ha sido mi caminar, yo como presidente municipal 2011-2014 yo di audiencia pública los lunes y viernes, y fue exitoso, porque la sociedad expresaba todo lo que necesitaba y lo que sentía, y hoy como diputado los martes y jueves, a partir de la pandemia fueron canceladas nuestras audiencias por eso salimos a campo. Siempre me he considerado un buen gestor.



Consideró que ha he hecho un buen equipo con el gobernador, llegaron por partidos diferentes pero ’nos une el compromiso de sacar adelante a los municipios, quiero presumirte que en una gestión con él (gobernador) es el Hospital de San Pedro Lagunilla, que se termina el mes que entra y se va a equipar en febrero, está por concluir la licitación del Hospital de Jala; la obra del drenaje de la laguna de Santa María del Oro; vamos a presumir la segunda etapa con su planta de tratamiento y la carretera a Las Guásimas, el drenaje de Cofradía de Cuitapilco, la red de agua potable del pozo profundo de Santa María del Oro, muchas calles pavimentadas, yo siempre he dicho hay mucho que contar. Creo que vale la pena que informe, además, para que, quienes me dieron la oportunidad se sientan tranquilos, que no se equivocaron, que le dieron el voto a alguien que sí tenía ganas de trabajar y que traía la camiseta bien puesta del estado’.



Dijo estar conviviendo con cuadros expriístas, ’pero detrás de ellos hay una familia y además parte de la familia o son productores del campo, o son ganaderos, o tienen que ver con la pesca, o con el deporte, y sería incongruente no tener esos acercamientos y esa coincidencia, qué ven en Adahan Casas, pues el hombre que le entiende a esto y le entiende bien, toda la experiencia que hemos adquirido en nuestra vida tanto en la vida empresarial que tiene que ver con el campo y el empeño que le hemos puesto, y las ganas al deporte, eso ha originado que los grupos de diferentes colores inviten a Adahan Casas a un encuentro con él para la construcción de un nuevo Nayarit’.