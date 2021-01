Anuncia alcalde de Neza curso virtual gratuito para examen de nivel medio: Juan Hugo de La Rosa

NEZAHUALCÓYOTL, MÉX. -Pese a las circunstancias de la actual pandemia, en Nezahualcóyotl se llevará a cabo el curso gratuito de preparación para el examen COMIPEMS por séptimo año consecutivo, esta vez de forma virtual a fin de brindar a los jóvenes estudiantes las herramientas necesarias para alcanzar sus metas e ingresar a la institución de nivel medio superior de su preferencia, el cual iniciará el próximo 21 de febrero, así lo anunció el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



El alcalde precisó que este año, fueron convocados los profesores de la localidad que estuvieran interesados y capacitados para impartir en línea las diferentes asignaturas dentro del curso, eligiendo los mejores perfiles para garantizar los excelentes resultados que ha dado este curso año con año, pues cerca del 90 por ciento de los estudiantes que se inscriben y concluyen la capacitación logran colocarse en la opción de su preferencia.



Puntualizó que en los seis años en que se ha realizado el curso más de 14 mil jóvenes se han capacitado, por lo que año con año, éste se ha consolidado como un referente en el país debido a sus excelentes resultados al colocar a la mayoría de los aspirantes en las opciones educativas deseadas, algunas de ellas de muy alta demanda como las preparatorias de instituciones educativas como la UNAM y el IPN.



De la Rosa García enfatizó que la preparación gratuita es un apoyo para que los padres de familia no vean afectada su economía, más en estos tiempos de pandemia donde la situación económica no es fácil, pues en instituciones privadas, estos mismos cursos tienen un costo que oscila entre los 3 mil y 6 mil pesos mensuales.



Señaló que todos los jóvenes que deseen inscribirse a este curso, deberán pre-registrarse del 1 al 7 de febrero en el enlace https://forms.gle/FQkaM79ontpbGeu1A y para concluir con el registro deben presentar copias de la constancia de estudios, boleta, el certificado de secundaria, CURP, identificación oficial del padre o tutor por ambos lados, comprobante de domicilio no mayor a dos meses, dos fotografías tamaño infantil del alumno y una cuenta de correo electrónico Gmail exclusiva para las clases, además de enviar una copia del comprobante-credencial al correo [email protected] una vez que se hayan registrado.



Informó que los aspirantes podrán elegir los horarios que mejor se adecuen a sus necesidades, en horarios matutinos de 9 a 11 de la mañana de lunes a viernes, sábados y domingos de 9 a 1 de la tarde, o vespertinos de 5 a 7 de la tarde de lunes a viernes o los fines de semana de 2 a 6 de la tarde desde la comodidad de sus hogares, ya que las clases se impartirán por medio de plataformas virtuales como Zoom, Google Classroom o Google Meet



Refirió que una vez que los aspirantes hayan cumplido con los requisitos solicitados en la página de Facebook de la Dirección de Educación se publicará el nombre del padre, madre o tutor, junto con el folio e información para concluir con el trámite de registro, y que en caso de cualquier otra duda, pueden llamar al teléfono 55 5716 9070 extensiones 2102 y 2103.



Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García aseguró que debido a las circunstancias de la actual pandemia, los jóvenes ahora más que nunca requieren todo el apoyo y atención necesaria para que puedan concluir con su educación y contribuir a hacer de este municipio una mejor ciudad de todos en el futuro, por lo que el gobierno que encabeza los respaldará en todo momento.