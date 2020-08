Anuncia Alcalde próxima reapertura de salones de eventos

Bajo el compromiso de seguir las disposiciones oficiales del Sector Salud, así como los protocolos de sanidad para prevenir la propagación del COVID-19, el alcalde Lic. Jesús Estrada Ferreiro anunció la reactivación de los salones de eventos de Culiacán, que a partir de este momento podrán ser contratados nuevamente para prestar sus servicios.



En conferencia de prensa, el presidente municipal dio a conocer que tras sostener una serie de reuniones con dueños y representantes de dicho giro empresarial, se lograron acuerdos que permitirán

nuevamente la operatividad de los salones de eventos.



’Somos conscientes de que quieren trabajar, y nosotros estamos de acuerdo en que trabajen, pero con al acuerdo de que se realice con orden y pleno respeto a los derechos humanos, a la salud y la vida de

todas las personas del municipio, teniendo en cuenta la actual situación que enfrentamos debido a la pandemia’, manifestó el alcalde.



Por otra parte, expuso que de esta forma se evita que continúen los eventos sociales en forma clandestina los cuales se han estado realizando ya sea en domicilios particulares, parques, haciendas o en la calle, sin las mínimas medidas de prevención.



’Y entonces es preferible tener los eventos autorizados con un protocolo efectivo en lugares predispuestos, y que a la vez generan empleo y productividad para los que participan, como los meseros, cantineros, decoradores, dueños y empleados de los salones, chefs, etcétera’, expresó Estrada Ferreiro.



Detalló que dentro de los acuerdos se determinó esperar un par de semanas más, en lo que finaliza la campaña Guardianes de Prevención de la Salud, para prolongar los resultados positivos obtenidos en la tendencia a la baja de los casos de contagios por COVID-19.



No obstante, dijo, se autorizó que puedan iniciar desde hoy mismo la agenda y preparativos para la organización de futuros eventos, tras superar el periodo establecido anteriormente mencionado.



Asimismo, dijo que además de aplicar las disposiciones preventivas del Sector Salud, se diseñará un protocolo adaptado a cada salón de eventos, a fin de cumplir los lineamientos de sanidad, higiene, sana

distancia y sanitización, acorde al diseño e infraestructura del local de eventos.



Informó que son alrededor de 50 salones los que volverán a abrir con la condición de no superar el 70 por ciento de su capacidad, con posibilidad de operar hasta la 1:00 a.m. como límite de horario.



Precisó que el cumplimiento de estas disposiciones será supervisado constantemente mediante la Coordinación de Inspección y Vigilancia, y en caso de que no sean acatadas debidamente, se procederá a la clausura del salón.