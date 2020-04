ANUNCIA ALCALDE QUE CADA SEMANA INFORMARÁ RESULTADOS

El Presidente de Valle de Chalco Solidaridad, el Lic. Armando García Méndez, anunció en rueda de prensa que la comunidad debe estar bien informada, por tal razón cada lunes se emitirá información de las acciones realizadas durante la semana.

El alcalde arguyó que la información que sale de "radio pasillo" es distorsionada y manejada sin la verdad.

-"Es momento de reactivar la labor de los periodistas y que la noticia llegué clara y precisa a los ciudadanos", - expresó.

Dentro del mismo tenor, el munícipe señaló que las visitas a las delegaciones para levantar un diagnóstico de la situación en la que se encuentran, está avanzada en casi un tercio de lo programado y, de la misma manera se han levantado un censo de lo que le falta a cada lugar.

"Con la información que se va obteniendo se programará para el próximo año la construcción de 3 o 4 delegaciones, pues estás no cuentan con lugar, en otras se les dará mantenimiento en la estructura, pero a todas se les apoyará", -señaló el mandatario vallechalquense.

García Méndez, abundó en que hubo una restructiración administrativa, toda vez que existían 36 direcciones, sin embargo, por recomendaciones del gobierno estatal y del federal, se han reducido a 24 y tan solo Atención a Pueblos Indígenas podría regresar a ser dirección.

"Estamos siguiendo todas las recomendaciones y quiero decirles que tuvimos la visita de Derechos Humanos, pues nos habían indicado 16 acciones para ya no estar dentro de la aleta de género; hoy somos junto con Toluca los únicos municipios que realmente están trabajando en estás acciones",- explicó.

En relación a los cambios que se efectuaron en días pasados en algunas áreas, Armando García afirmó que fueron realizadas con un análisis a fondo, no se hicieron al vapor ni se beneficiaron a amistades como se ha especulado en las redes sociales.

Finalmente, el alcalde hizo una invitación a toda la ciudadanía para que proporcionen información verídica al INEGI durante el levantamiento del Censo 2020.

"Esto no tiene nada que ver con pagos de servicios ni es político, ¡No! Esta información sirve para saber cuántas escuelas , parques y demás infraestructura hay en nuestro municipio; así que por favor participen", - concluyó.