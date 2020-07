Anuncia Alfredo del Mazo la reapertura de pequeños negocios el próximo lunes 6 de julio

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que a partir del lunes 6 de julio comenzarán algunas actividades pensando en la economía familiar, como la reapertura de pequeños negocios, y se iniciará con la preparación para un regreso seguro y ordenado de éstas.



Asimismo, explicó que en la entidad se llevan tres semanas con disminución en el número de hospitalizaciones y el ritmo de contagios por COVID-19 se ha estabilizado.



’En el Estado de México estamos avanzando, llevamos tres semanas de disminución en la ocupación hospitalaria y se ha estabilizado el ritmo de contagios’, puntualizó.



’Esta ha sido una semana de preparación para el regreso a las actividades, haciendo un llamado a la responsabilidad, cuidarse uno mismo, a mantener las medidas preventivas y pensando en la economía familiar, en el Estado de México empezaremos a retomar las actividades’, destacó.



’A partir del próximo lunes 6 de julio, podrán abrir los pequeños comercios como las palerías, tiendas de ropa, mueblerías, refaccionarias, tiendas de electrónicos, entre otros’, agregó.



En un mensaje que emitió a través de redes sociales, el Gobernador mexiquense detalló que también podrán abrir servicios personales como las estéticas, tintorerías, talleres, locales de reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general, la industria manufacturera, así como los restaurantes, hoteles, tiendas departamentales y centros comerciales; todos ellos con un aforo máximo del 30 por ciento.



En este sentido, señaló la importancia de cuidar que no se generen aglomeraciones en los establecimientos, además de ser responsables y seguir impulsando medidas como la sana distancia y el uso de cubrebocas, ya que lo que se haga en estos próximos días ayudará a prevenir el incremento en el número de contagios y hospitalizados.



’Debemos de ser muy responsables en el cuidado de la salud, y también debemos ser muy responsables en la importancia de apoyar la economía de las familias. Por eso, en el Estado de México iremos avanzando con estas acciones hacia la siguiente fase, haciendo un llamado para que todos mantengan las medidas preventivas: la sana distancia y el uso del cubrebocas", enfatizó.



Del Mazo Maza indicó que desde el inicio de la pandemia en el Estado de México la prioridad ha sido cuidar de la salud de la población y atender a quienes requieran de atención médica y hospitalización.



Por ello, dijo, se habilitaron 54 hospitales COVID, se amplió la capacidad hospitalaria, se contrataron más médicos y enfermeras, además de equipar espacios como auditorios o centros de convenciones como lugares para poder recibir a pacientes.



Destacó que gracias a los esfuerzos que han hecho los mexiquenses para seguir las medidas preventivas, la curva de casos positivos por COVID-19 y el número de hospitalizados ha disminuido.



Sostuvo que de no haber hecho caso a las recomendaciones sanitarias, para finales del mes de mayo, la entidad no hubiera contado con las camas suficientes para atender a todos los pacientes.



Sin embargo, resultado de impulsar y seguir las medidas sanitarias, la etapa de la pandemia fue en la segunda semana de junio y actualmente existe una tendencia a disminuir.



El mandatario estatal también apuntó que por la colindancia con la Ciudad de México, se ha trabajado de manera coordinada con las autoridades capitalinas, para empatar el regreso a las actividades.