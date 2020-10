Anuncia cierre de plazo para tramitar Cartilla del Servicio Militar Nacional No Liberada

Antonio Hernández Celis, jefe de la Junta Municipal de Reclutamiento del Ayuntamiento de Córdoba, informó que el próximo 15 de octubre es la fecha límite para que jóvenes nacidos en el 2002, y remisos nacidos hasta el año 1981, realicen el trámite de su Cartilla del Servicio Militar No Liberada.



’Hasta el 15 de octubre fenece el periodo de expedición de Cartillas del Servicio Militar No Liberadas en toda la República. Esta cartilla la deben tramitar lo jóvenes que va cumplen 18 años de la clase 2002, hasta lo 39 años de edad, únicamente los que vivan en el municipio de Córdoba’, dijo.



Hernández Celis detalló que de enero a septiembre la Junta Municipal de Reclutamiento del Ayuntamiento de Córdoba había tramitado 456 Cartillas, por lo que exhortó a los jóvenes, que alcanzaron la mayoría de edad en este año, a que acudan a tramitar este documento.



Reconoció que a pesar de que esta oficina no suspendió labores durante la etapa crítica de la emergencia sanitaria por COVID-19, el número de trámites disminuyó en un 27 por ciento en comparación al mismo periodo del 2019.



Apuntó que los jóvenes interesados en tramitar su Cartilla pueden comunicarse, vía WhatsApp al teléfono 2711311569 para obtener mayores informes sobre el trámite que se realiza de lunes a viernes de 8:30 a 15 horas.