Anuncia cruzada contra racismo, sindicato de jugadores ingleses

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– Cada vez más es mayor la discriminación dentro y fuera de las canchas. Por eso, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA) anunció que respaldarán, de manera masiva, la lucha contra la injusticia racial con una iniciativa en la que los jugadores pondrán una rodilla en el césped antes de cada partido.



Los equipos de la Primera a la Cuarta División inglesa han hecho este gesto en algunos encuentros desde el regreso de la competición en junio, tras la pausa provocada por la pandemia de coronavirus.



No se olvida que en septiembre de 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump llamó ’hijos de puta’ a jugadores de la NFL.



Sucedió cuando un puñado de ellos secundaron a Colin Kaepernick, entonces mariscal de campo de los 49s de San Francisco, quien comenzó a protestar por la rabiosa violencia policial contra la comunidad afrodescendiente, hincándose con su rodilla izquierda sobre el césped, durante la ceremonia oficial, previo al inicio de los juegos, del himno nacional.



El sindicato de jugadores ingleses declaró que había consultado a sus miembros sobre este tema luego de que esta iniciativa fuera abucheada por espectadores en algunos estadios.



La PFA acusó a su vez, de n o apoyarla, a la English Football League, rectora del segundo, tercer y cuarto nivel del futbol inglés.



’Mientras que la Liga Premier ya se ha comprometido a que los equipos realicen este gesto de solidaridad en el resto de la temporada, los jugadores de otras divisiones se han visto en una posición difícil después de una falta de liderazgo en esta cuestión’, aseguró el sindicato.



La consulta incluyó una investigación destinada a todos los equipos de las cuatro divisiones masculinas y a los de la Primera División femenina. Este poderoso símbolo de solidaridad representa el compromiso de los jugadores en la lucha contra el racismo y no supone una aprobación a ninguna posición política, añadió.



Es un acto pacífico de unidad que pone en evidencia un problema persistente y sistemático.



Por su parte, la Federación Inglesa de Futbol (FA) anunció que no sancionará ni al Milwall ni al Colchester United, dos clubes de la Segunda División cuyos hinchas habían abucheado a los jugadores que pusieron una rodilla en el césped.



Después de haber examinado atentamente estos casos, incluyendo las observaciones de todas las partes afectadas, podemos confirmar que no se tomará ninguna medida disciplinaria formal.