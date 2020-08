Anuncia el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa el regreso del fútbol profesional al municipio

NEZAHUALCÓYOTL,MÉX.- Luego de más de 15 años sin partidos de fútbol profesional en Nezahualcóyotl, vuelve el más popular de los deportes al municipio más importante de la zona oriente del Valle de México con el equipo Neza Fútbol Club, que es parte de la nueva Liga de Balompié Mexicano LBM) y que jugará provisionalmente en el estadio de la Deportiva Nezahualcóyotl con capacidad para 3 mil 500 espectadores con el apoyo del gobierno municipal, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.



En conferencia de prensa, el presidente municipal acompañado del presidente del Club Neza F.C. Hugo Vázquez Colorado, el director técnico Germán Arangio, quién durante la década de los 90 jugó como delantero de los Toros Neza, el presidente de la Liga de Balompié Mexicano Carlos Salcido, ex jugador profesional de las Chivas y Tigres, Víctor Manuel Montiel Comparán, presidente de la Asociación Nacional del Balompié Mexicano (ANMB) y Diego Bartolotta presidente de la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol, afirmó que el poder tener un equipo de carácter profesional al municipio es una acción muy importante sobre todo para los jóvenes deportistas que esperan una oportunidad para destacar en el fútbol, así como para miles de familias y aficionados al balompié.



Señaló que impulsar la práctica deportiva y por medio de ella también valores y herramientas para la construcción de una mejor sociedad, ha sido una prioridad y pese a los momentos tan complicados que se viven a causa de la pandemia por el COVID-19, el deporte y el municipio deben salir adelante por medio de la unidad y la cultura del esfuerzo que distinguen a la gente y por supuesto a la afición de Neza.



De la Rosa García recordó que cuando existió el Toros-Neza hubo una gran identidad entre el equipo y la ciudad, porque ellos representaban las características de una población aguerrida, trabajadora, que nunca se vencía, que pese a la adversidad siempre salieron adelante, habrá que enfatizar, dijo, que era un equipo de fútbol muy vertical muy ofensivo, incluso en muchos partidos se encontraban 2,3,4 goles abajo sacaban ese entusiasmo, esa picardía y terminaban ganando los encuentros, ese Toros Neza marcó toda una época, no solamente en la ciudad sino en el propio fútbol mexicano .



En ese sentido el presidente del equipo Neza Fútbol Club Hugo Vázquez Colorado manifestó que el alcalde Juan Hugo de la Rosa ha sido el principal facilitador para que el fútbol profesional regresa a Neza y el responsable de haber elevado la calidad de vida y por supuesto los niveles de seguridad en el municipio para que el Neza F.C. esté listo para darle muchas satisfacciones y alegrías a la afición.



Precisó que la nueva Liga de Balompié Mexicano, es una asociación de fútbol profesional conformada por 19 equipos, entre ellos el Club Veracruzano Tiburón, el Atlético de Ensenada, Furia Roja Fútbol Club, los Lobos BUAP y desde luego Neza FC, por mencionar algunos, la cual comenzará sus partidos a partir del próximo 16 de octubre, de acuerdo con las medidas sanitarias vigentes en el momento.



Por su parte, Germán Arangio director técnico del Club recordó los tiempos en los que con mucho corazón y pasión hicieron de Toros Neza un equipo emblemático y aseguró es un sueño para él ocupar la dirección, al tiempo que afirmó su entrega al equipo será total pues su pasión por Neza sigue intacta para transmitirla a los jugadores y hacer del equipo una escuadra ganadora.



De igual forma, Carlos Salcido, presidente de la Liga de Balompié Mexicano, ex futbolista y medallista olímpico, indicó que Neza tiene una historia futbolística destacable con los Toros Neza, en el que como futbolista fue el único equipo que lo hizo cambiarse de camiseta en un solo partido, al ser un equipo atrevido que la gente disfrutaba ver en la cancha, marcando una época e historia, por lo que le deseó al Neza Fútbol Club el mayor de los éxitos.



Para finalizar, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García pidió a la población estar atentos y apoyar al equipo como en los tiempos de antaño pues seguramente Neza F.C. dará que hablar y será un equipo exitoso que volverá a ganarse el corazón de la afición y la ciudad.