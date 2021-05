Anuncia el Partido Equidad, Libertad y Generó la donación de sus prerrogativas para las víctimas de la tragedia del metro de la línea 12

’El dinero no podrá sustituir la pérdida de un ser querido, pero estamos seguros que nuestra donación servirá para mitigar los gastos imprevistos que se generen en el seno de muchos hogares que perdieron a sus seres queridos o que están hospitalizados’, asegura Mariana Morán Salazar, presidenta del partido.



Dijo que la Ciudad de México está de luto porque fallecieron 25 personas inocentes, víctimas de la corrupción y de la negligencia de nuestras autoridades, quienes sabían perfectamente en qué condiciones se encontraba la Línea 12 del Metro ’pero no hicieron nada’.



Asisten a la conferencia Humberto Lezama Vázquez y Bernarda Salgado, padres de las jóvenes Tania y Nancy, víctimas del siniestro, quienes denunciaron la falta de apoyos por parte de las autoridades capitalinas.



Por unanimidad, el Consejo Rector del Partido Equidad, Libertad y Género (ELIGE), decidió donar parte de sus prerrogativas que servirán para paliar las necesidades de atención médica, gastos funerarios y compra de medicamentos de las víctimas que dejó la lamentable tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro.

Mariana Morán Salazar, Presidenta de ELIGE, aseguró que la capitalinos estamos de luto porque fallecieron 25 personas inocentes, víctimas de la corrupción y de la negligencia de nuestras autoridades, quienes sabían perfectamente en qué condiciones se encontraba la también conocida como Línea Dorada, ’pero no hicieron nada’.



’Los habitantes de la CDMX tenemos rabia, impotencia y coraje porque a pesar de que hay funcionarios que visiblemente son los responsables de esta negligencia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decidió mantenerlos bajo su cobijo, argumentando que hasta que no se conozcan los resultados del peritaje que realizará una empresa noruega, se procederá a deslindar a los culpables’, añadió.



A través de una conferencia de prensa virtual, la Doctora en Educación, reconoció que si bien es cierto que el dinero no sustituirá la pérdida de un ser querido, ’estamos seguros que nuestra donación servirá para mitigar los gastos imprevistos que se generen en el seno de muchos hogares que resultaron afectados’.



Al evento, asistieron Humberto Lezama Vázquez y Bernarda Salgado, padres de las jóvenes Tania y Nancy, víctimas del siniestro, quienes denunciaron la falta de apoyos por parte de las autoridades capitalinas.



La Dra. Morán Salazar se solidarizó con el dolor de atraviesan y manifestó que contarán con todo el apoyo económico, legal y jurídico del Partido Elige, ’con estas acciones, estamos pasando de las palabras a los hechos’.



En su oportunidad, el líder moral de Elige, Dr. Teófilo Benítez ofreció sus condolencias a los señores Humberto Lezama y Bernarda Salgado, a quienes les expresó que no están solos, ’siempre contarán con nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento legal y económico’.



A su vez, Morán Salazar hizo un exhorto a todas las fuerzas políticas de la capital del país para que se desprendan de sus gastos de campaña en beneficio de las personas que sufren por la pérdida de un ser querido o que tienen a sus familiares hospitalizados.

Dijo que más allá de los colores partidistas e ideologías políticas, es momento de unidad y de sacar lo mejor de nosotros, ’es momento de ser solidarios con quienes más nos necesitan porque no hay nada más mezquino que utilizar la desgracia con fines electoreros’.



Recordó que cuando eran asociación no recibieron un sólo centavo de las autoridades electorales para su registro como partido político.

’Si lo logramos una vez, lo lograremos de nueva cuenta porque estamos representados por ciudadanos que realmente aman a su pueblo’, concluyó Morán Salazar.